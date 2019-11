Google Maps: recorre desolada carretera, hace zoom y se topa con peculiar escena que desata terror [FOTOS]

Gracias a la cámaras de Google Maps un internauta realizó un aterrador hallazgo que se ha vuelto viral, después de compartirlo en diversas redes sociales. El joven se encontraba realizando un recorrido virtual por las calles de un pequeño pueblo de México, sin imaginar que se toparía con una escalofriante escena en mitad de una solitaria carretera.

Las imágenes generaron miedo entre miles de usuarios de Facebook, pues no es la primera vez que Google Maps capta este tipo de espeluznantes momentos. Sigue leyendo para que te enteres todos los detalles de esta reciente historia.

Un joven estaba recorriendo un pequeño pueblo llamado Los Hoyos, en el estado de Sonora, México, cuando se encontró con un acontecimiento que le ‘heló la sangre’. Las cámaras de la famosa aplicación de mapas captaron a un grupo de personas, las cuales tenía un aspecto completamente aterrador.

El muchacho vio a unos hombres parados en mitad de la autopista, por lo que decidió hacer zoom en la imagen de Google Maps. Resulta que los sujetos llevaban puestas unas escalofriantes máscaras. Entre los que más resaltaban eran una con el rostro de un lobo y otra de la película ‘Scream’.

Tras haberse llevado un enorme susto, el usuario no dudó no titubeó y realizó capturas de pantalla del suceso para luego difundirlas en redes sociales. Estas imágenes no tardaron en convertirse en tendencia, generando todo tipo de reacciones entres miles de cibernautas.

Algunos de los comentarios destacados de los internautas, tras presenciar el suceso captado por Google Maps, fueron: “Qué rayos hacían esos tipos con esas máscara en medio de la carretera”, “Qué miedo. Parece que se hubieran disfrazado así para cometer alguna clase de delito”, “Qué perturbador encontrarse con personas con máscaras así de tenebrosas”, entre otros.

En la parte superior podrás revisar estas insólitas imágenes que aún siguen disponibles en Google Maps.

¿Cómo funciona Google Maps? Video te sorprenderá