Hombre dedica conmovedor discurso a su hijastra el día de su boda y sorprende a sus invitados [VIDEO]

Un video publicado en la plataforma de YouTube ha llamado la atención de miles de cibernautas de las redes sociales ante la confesión que hizo un hombre a otra mujer el día de su boda.

Como se visualiza en la grabación, que se convirtió en viral en YouTube, el novio decidió frenar por un instante la ceremonia de matrimonio para declarar su amor a otra mujer que se encontraba en la iglesia el día que se iba a casar.

La pareja conformada por los brasileños Jessica y Jefferson llegaron para unirse en matrimonio, pero antes de finalizar el rito católico y pronunciar el tan esperado “sí acepto”, el joven decidió dejar a su novia en el altar y caminar hasta donde se encontraba la mujer que ‘más amaba’ según se ve en las imágenes de la red social YouTube.

En su discurso, el hombre inició diciendo “No, tranquilos. No se trata de una historia de traición ni nada por el estilo. Es una linda historia de amor que incluye a uno de los tantos tipos de familia que existen: madre, hija y padrastro. No puedo explicar lo que siento por ti. Después de todo, yo no soy tu verdadero padre”, se oye en el video de YouTube en medio de la expectativa de los asistentes a la ceremonia.

“Como la gente dice siempre, yo soy tu padrastro, pero si le pudiera pedir cualquier cosa a Dios, le pediría que fueras mi hija. Sería el padre más orgulloso del mundo por tener una hija tan linda, inteligente y educada como tú. Te quiero, mi amor, finalizó Jefferson. La pequeña, hija de Jessica, solo atinó a responder a su padrastro con lágrimas en los ojos “Acepto que seas mi padre de corazón”. El video publicado en YouTube ha logrado más de 5 mil ‘me gusta’ y ha tenido 607 mil visualizaciones, cautivando a los usuarios de la popular red social.