Hallan perro callejero que estaba muy desnutrido, lo adoptan y ahora luce así [FOTOS]

En YouTube está causando sensación un video viral protagonizado por un perro callejero que fue hallado en un estado muy deplorable, ya que estaba desnutrido y había sido muy maltratado. Para fortuna de este sabueso, fue adoptado y sus nuevos dueños le dieron una mejor calidad de vida que provocó que mejore su apariencia de forma radical. La historia se volvió tendencia en las redes sociales, sobre todo en Estados Unidos y México.

Según la descripción del video, que tiene más de 4 millones de reproducciones en YouTube, todo comenzó cuando un grupo de trabajadores del Refugio Takis, un albergue de animales muy popular en las redes sociales, encontraron a un perro callejero cerca a un contenedor de basura y en una situación bastante deplorable, así que quisieron ayudarlo.

Pese a que sus intenciones eran buenas, los trabajadores del Refugio Takis no tuvieron un trabajo sencillo, ya que el perro no confiaba en los seres humanos, ya que había sido golpeado y tenía muchas heridas en el cuerpo. Para colmo de males, se veía que no había comido en mucho tiempo, ya que se le podían ver hasta los huesos.

Poco a poco, los trabajadores de este albergue fueron ganándose la confianza de este perro callejero que resultó ser hembra. Toda la agresividad que tenía ‘Takis’, como fue bautizada, fue perdiéndose y finalmente mostró su verdadera personalidad, que era un animal muy dulce y cariñosa que consiguió una familia que la adoptó y le mejoró su calidad de vida.

Gracias a sus nuevos dueños, quienes eran amantes de los animales, ‘Takis’ pudo mejorar radicalmente, ya que dejó de ser esa perra a la que se le veían los huesos y pasó a ser una simpática sabuesa que es muy juguetona y amable, esta historia conmovió a miles de personas en las redes sociales, sobre todo en YouTube.

“Que linda historia, ojalá haya más gente que adopte perros callejeros”, “Yo también tengo un lomito que rescaté y es muy cariñoso”, “Que hermoso, todos los perritos merecen una oportunidad”, son algunos de los comentarios que hay en este video viral de YouTube.

Te dejamos el video viral publicado en YouTube que se ha vuelto tendencia en las redes sociales, también puedes revisar nuestra galería, deslizando la imagen principal hacia la izquierda, para ver cómo mejoro este perro.