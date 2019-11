Escritora envía carta de renuncia por error a su jefe, pero el resultado sorprende a miles [FOTOS]

El error de una escritora se convirtió viral en Facebook. El hecho ocasionó miles de carcajadas de los usuarios de las redes sociales de Estados Unidos, México y España, quienes calificaron el hecho de descabellado.

La escritora inglesa Beth Ashley, publicó su historia en Facebook. En la red social explicó, que, gracias a su facilidad de palabra, su novio que estaba cambiando de trabajo y no disponía de tiempo para redactar su carta de renuncia, le pidió a ella que le hiciera ese favor. “Accedí a escribir la nota, pero no podía imprimírsela porque no funciona bien la impresora de la oficina. Pero no se la envié a él como quería, sino que a mi jefe por equivocación”, agregó.

Ashley, que trabaja en una agencia de publicidad, contó en Facebook, que no solo envió la carta de renuncia, además, le pidió a su jefe que la imprimiera. “No le di ningún contexto y simplemente le envié un documento que decía ‘carta de renuncia’ y le pedí que lo imprimiera. Parecía una broma, pero él se enojó al menos un poco. Y luego agregó: “Estaba sentado directamente frente a mí, pero no se quitó los auriculares y me habló, solo atiné a reírme”. Luego de enviar la misiva, se dio cuenta del grave error que había cometido cuando su jefe le respondió “¿Qué tipo de juego de poder enfermizo es este?”.

Beth ha recibido mensajes de sus seguidores preguntando si aún conserva su empleo. Afortunadamente, dijo que no pasó de ser un malentendido. “Todo está bien ahora. Aún trabajo allí. Nadie me ha despedido”, agregó en su cuenta de Facebook.