¿Cuántos números ves? El desafío matemático que causa furor en las redes sociales [VIDEO]

Un nuevo desafío está rompiendo en internet. Una imagen se ha vuelto viral en Facebook y otras redes sociales por la confusión que ha producido en los miles de internautas resolver un ejercicio matemático.

El nuevo reto permite que los usuarios de Facebook evalúen su nivel de visión. En el dibujo, se representa una superposición de números, que los cibernautas deben descifrar. En la secuencia hay varios dígitos, algunos se visualizan a simple vista, y otros, hay que buscarlos más.

En el ejercicio matemático que se ha vuelto tendencia en Facebook, ha enganchado a miles que discuten el resultado encontrado. Algunos distinguen los números 6, 9 ,4, sin embargo, otros señalan que ven los números 8, 2, 9.

A pesar de que parece una simple pregunta, cuando vemos la imagen podríamos pensar que acertamos con la cantidad de números que vemos a primera vista, pero no. Si nos fijamos bien, podemos descubrir todos los números del 0 al 9. El juego se está convirtiendo en un quebradero de cabeza para muchos usuarios de las redes sociales. Esta imagen no es nueva, se trata de un reto matemático que ya fue compartido en la red Facebook varios años atrás. No existe un truco que trate de engañar al usuario, solo es necesario visualizar muy bien cada cifra.

Los retos visuales se han convertido en una moda en las redes sociales como Facebook . Cada tanto aparece una publicación que pone a prueba la agudeza visual de los internautas, como es el caso de este desafío que nos invita a averiguar cuántos números logras a distinguir. Te atreverías a realizar el desafío y poner a prueba tu capacidad de visión. ¿Cuántos números ves?