Google Translate: escribe “Liam Payne” y traductor arroja polémica frase que indigna a fans [FOTOS]

No se lo esperaba. Una seguidora del cantante británico Liam James Payne, quien adquirió fama mundial al formar parte de la ‘boyband’ “One Direction”, compartió el peculiar resultado que le apareció en Google Translate cuando quiso traducir el nombre de su cantante favorito en otro idioma.

A través de una serie de capturas de Google Translate la joven mostró la peculiar frase que arrojó el servicio de Google cuando escribió “Liam Payne”, en idiomas diferentes en busca de algún significado especial asociado a la trayectoria artística del ex One Direction.

La joven contó que estaba buscando algunos datos biográficos del artista británico, cuando se le ocurrió colocar su nombre en Google Translate para buscar si este tenía algún significado especial en otro idioma.

Grande fue su sorpresa, cuando el famoso Traductor de Google arrojó una peculiar frase al traducir “Liam Payne” del idioma urdu al español. “Liam bebiendo” es el insólito resultado que lanzó el famoso servicio de traducción de Google y que sorprendió a sus miles de fanáticos en el mundo, luego de que la seguidora del cantante compartiera las imágenes de la polémica frase.

El curioso resultado de Google Translate sobre el nombre del afamado cantante británico Liam Payne no tardó en hacerse viral en las redes, desatando diversas reacciones y comentarios por parte de varios internautas, quienes se mostraron en desacuerdo con la peculiar frase lanzada por el traductor, pues destacaron la “impecable” carrera artística del ex One Direction, quien ha causado furor en las redes durante las últimas horas al lucir su cuerpo para una campaña publicitaria de ropa interior.

