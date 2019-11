Ben Stiller y Mark Hamill tienen noble gesto con niño que tuvo fiesta de cumpleaños a la que no fue nadie [FOTOS]

Una historia que tocará tu corazón. Por medio de Facebook se compartió una fotografía que cautivó a miles de usuarios, debido a que un pequeño celebró su cumpleaños número 11 e invitó a sus mejores amigos; sin embargo, ninguno asistió.

Los padres del niño acomodaron los muebles, compraron bocaditos y colocaron una colorida decoración por las paredes de la sala. Pese a sus esfuerzos, los compañeros de la escuela de su hijo decidieron no acudir a la vivienda.

Ante la terrible escena que entristeció al menor, su padre quiso pedir ayuda a sus seguidores de Twitter y Facebook, con el objetivo que lo acompañen en el difícil momento para el cumpleañero y le demuestren su más sincero cariño por su día especial.

“Mi hijo Kade tuvo su fiesta de cumpleaños número 11 anoche. Ninguno de sus amigos invitados vino. Eso duele. Le pido a mis amigos de Twitter que le muestren un poco de amor hoy. Si tienes un minuto, por favor envíale un deseo de cumpleaños”, escribió el padre en sus redes sociales.

Tal como se aprecia en la imagen de Facebook, el niño estaba rodeado de platos con comida sobre la mesa, unos globos colgaban del techo y se mantuvo parado frente a su pastel que tenía la temática de hockey.

De inmediato, obtuvieron varias respuestas de los usuarios que mandaron saludos al pequeño, pero hubo algunos que llamaron la atención de los padres. El famoso actor Mark Hamill, recordado por su papel de Luke Skywalker, manifestó: “Le deseo a Kade el cumpleaños más feliz. Tu amigo, Mar”.

Otro que se sumó a los gestos para el menor, fue el cómico estadounidense, Ben Stiller, al colocar una frase en Twitter y Facebook: “Kade: ¡No juego hockey en absoluto, pero feliz cumpleaños, hombre!”.

Además, del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, el equipo favorito de Kade, y el director y guionista, Joss Whedon, fueron algunos que se hicieron presente con sus mensajes en la fotografía que compartió el señor en Facebook.

My son Kade had his 11th birthday party last night. None of his invited friends came. That hurt. I’m asking my Twitter friends to show him some love today. If you have a minute, please send him a birthday wish. @Marner93 @91Tavares @MapleLeafs #LeafsForever pic.twitter.com/kn0vP1l6z8