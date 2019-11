Facebook: Alumna hace un trabajo sobre el aborto y correcciones de su profesor causan asombro

La interrupción de un embrazo sigue siendo tema de debate. En Argentina, una alumna de cuarto grado decidió realizar un trabajo práctico sobre la despenalización del aborto y las correcciones de su profesor han llamado la atención en las redes sociales.

“Obligar a parir también es violencia”, escribe el profesor sobre las respuestas de su alumna. La responsable de hacer públicas las imágenes del trabajo realizado por la menor, fue su hermana mayor. “Profesor no respeta la opinión diferente de una alumna. No todos pensamos como usted, señor profesor, y eso no está mal”, es el texto que se lee en el post publicado por la joven.

Las imágenes ya se han vuelto virales en Facebook y han generado todo tipo de reacciones tanto de personas que están a favor como en contra de la legalización del aborto. “No debería estar frente a un aula”, eso uno de los cientos de comentarios que ya ha alcanzado la publicación.

En las imágenes se puede ver que el profesor realizó múltiples correcciones en el escrito de la alumna, en donde además deja clara su posición respecto a la despenalización del aborto en Argentina.

“Si logras sustentar las preguntas y sostener esas respuestas con argumentos sólidos, puedes desarrollar este tema. Si no, te sugiero que busques otro que conozcas”. Es una de las tantas anotaciones del profesor que se observan en el escrito.

Recordemos que la legalización del aborto sigue siendo uno de los temas más discutidos en los últimos tiempos.