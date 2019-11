Un perro se emociona al ver que otro canino sería parte de la familia [VIDEO]

Un hombre grabó una tierna escena en Facebook en el que su perro recibió a un nuevo integrante de la familia: otro can. El sujeto no dudó en capturar el momento exacto en el que su mascota de siempre se puso a husmear la caja en la que se encontraba escondido el nuevo perrito.

Pese a que cualquiera puede haber pensado que la reacción del can grande sería de intimidar al pequeño, fue totalmente lo contrario. En el video de aproximadamente 20 segundos, se puede apreciar como la mascota explota de felicidad al ver al cachorro.

El jolgorio y regocijo del can de color negro no pudo ser más evidente. No paraba de correr y saltar de un lugar a otro, como si estuviese viendo algo realmente increíble. Al inicio de la grabación de Facebook se puede apreciar como el perro más grande indaga sobre lo que hay dentro de la caja y logra abrirla de una manera casi salvaje.

Cuando observa que se trata de un cachorrito color beige, el animal de color negro empieza a dar vueltas sin cesar y a oler a su nuevo compañero. Al parecer, en este caso el tema del territorio será compartido con mucha felicidad y amor.

Como no podía ser de otra manera, este video fue subido a las redes sociales e instantáneamente, se volvió viral.