Perro se aferra a la pierna de un periodista mientras este hacía reportaje en refugio [VIDEO]

Un cariñoso perro y un periodista protagonizaron una conmovedora escena que se ha hecho viral en Facebook y otras redes, luego de ser registrada por uno de los camarógrafos que acompañaban al comunicador protagonista del clip durante un reportaje en un refugio de perros abandonados.

El curioso episodio fue compartido por varios usuarios en Facebook y Twitter y ha causado furor en las redes durante las últimas horas.

Según indicó el autor de las imágenes, que ya tienen más de 100 000 reproducciones en Facebook, el periodista que aparece en la grabación viral fue a hacer un reportaje a un refugio de animales, sin imaginar que uno de los perritos sin hogar se aferraría a él de una forma tan conmovedora que ha conmocionado a cientos de internautas en las redes.

Como se ve en el video viral de Facebook, el perro se aferra con sus patas a una de las piernas del periodista, quien intenta desprenderse de él de forma cuidadosa, pero no lo logra, pues el can parece no querer dejarlo ir y se acurruca en él mientras el emocionado reportero lo acaricia y le soba la cabeza.

“Un periodista fue a hacer un reportaje a un refugio de perros abandonados. Este perrito, queriendo cariño y un hogar, se aferró a él con sus patas. El periodista, conmovido, lo adoptó”, se lee en la descripción del video que fue compartido en Twitter y Facebook, y que ha causado diversas reacciones y comentarios por parte de los internautas.

Mira el video viral:

“¡Que escena tan bonita! Son mejores que las personas. Enhorabuena a ese periodista que lo ha adoptado. ¡Seguro que no se arrepentirá!”. “El perro lo eligió, ellos saben quién es de buen corazón y sienten esa afinidad con las personas”. Estos fueron algunos de los comentarios que hicieron algunos usuarios de Facebook y Twitter luego de ver el video viral.