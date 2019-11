Joven besa a enorme caimán y reptil tiene insólita reacción que sorprende a todos [VIDEO]

Un video viral publicado en YouTube muestra el preciso momento en el que un joven se tira al lado de un gran caimán para hablarle a su oído. El enorme reptil tuvo una insólita reacción al escucharlo que conmovió a miles de internautas en las redes sociales, sobre todo a los internautas de México, España y Estados Unidos.

Paul Bedard, un rescatador de animales con mucha experiencia, tuvo un peligroso encuentro con un enorme caimán, que estaba recostado sobre un jardín de un recinto en Estados Unidos.

El atrevido hombre habló a la cámara mientras se recostaba junto al enorme reptil, que tenía uno ojo abierto. “¿Sabes qué? He oído que los caimanes tienen la sangre fría y que no se puede confiar en ellos. Personalmente, no me lo creo. Confío en ti al 100%”, se le escucha decir.

Luego, Paul, añadió un poco de humor a la peligrosa situación. “No te parezco guapo, ¿a que no? Apuesto que tu otro ojo está abierto y solo haces como que no estoy aquí”, comentó.

El enorme caimán se quedó inmóvil escuchando lo que su cuidador le decía, sin intentar agredirlo. Aparentemente, Paul lo habría cuidado desde pequeño y se mantenía seguro a su lado.

