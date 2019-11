Google Translate: traductor confunde a grupo ‘My Chemical Romance’ con nombre de famosa cantante [FOTOS]

Dejó impactados a miles. La aplicación de Google Translate está en ‘boca de todos’ en redes sociales tras arrojar un inesperado resultado cuando un joven colocó el nombre de su banda favorita ‘My Chemical Romance’ en traductor.

La agrupación estadounidense liderada por el vocalista Gerard Way anunció su retorno a los escenarios para el próximo 20 de diciembre en el Shrine Expo Hall, ubicado en Los Ángeles, California, en Estados Unidos.

Cabe resaltar que la banda integrada por Gerard Way, Mikey Way, Ray Toro y Frank Iero, se separó en el año 2013, luego de alcanzar fama por su canción ‘Welcome to the Black Parade’ que cuenta con millones de reproducciones en YouTube.

Este hecho motivó a sus fanáticas a buscar información sobre ellos en diversas páginas de Internet; sin embargo, no imaginaron que iban encontrar la equivocación de Google Translate con el nombre de My Chemical Romance.

“Britney Spears” fue el mensaje que obtuvieron por parte de Google Translate en el idioma latín al español. De inmediato, realizaron capturas de pantalla a la aplicación con la finalidad de subirlo a Facebook y Twitter.

Los seguidores de los intérpretes de “Thank You For The Venom” quedaron impactados al observar que Google Translate confundió a su grupo favorito con la denominada ‘Princesa del Pop’, y no dudaron en dejar sus comentarios en redes sociales.

En esta nota te dejamos las imágenes del singular resultado que lanzó Google Translate con el nombre de su nueva víctima, la banda My Chemical Romance. Por ello, solo debes deslizar hacia la izquierda en la parte superior.