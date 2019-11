Perro se niega a dejar el parque y su dueña lo tiene que llevar a rastras [VIDEO]

Un hilarante video de Facebook protagonizado por un “caprichoso” perro ha causado sensación en las redes durante las últimas horas, al mostrar la curiosa conducta que adoptó el can cuando su dueña decidió regresar a casa tras pasar un tiempo jugando con él en un parque.

El gracioso momento quedó registrado en un gracioso video que ha desatado más de una carcajada en Facebook.

En las imágenes, que ya tienen más de 14 000 reproducciones en Facebook, se observa al can siendo arrastrado por su dueña mientras sostiene una pelota en sus patas delanteras, intentando huir de su propietaria.

Según se lee en la descripción del video difundido en Facebook y Twitter, la mujer dueña del gracioso perro tuvo que arrastrar al animal durante el camino de regreso a su casa, porque este se negaba a dejar el lugar, y quería seguir jugando.

“¡No mami… No, por favor, 5 minutos más”, se lee en una de las publicaciones de la hilarante grabación que no ha tardado en hacerse viral en las redes, generando diversas reacciones y comentarios por parte de los usuarios de Facebook, quienes no dudaron en compartir las imágenes en sus redes, desatacando el peculiar comportamiento del can.

Mira el video viral de Facebook:

“Así es mi perrita”. “Los perros son muy astutos y saben cómo manipular a sus dueños para que estos les cumplan todos sus caprichos. Claramente, se ve que este perrito está demasiado engreído”, escribieron algunos usuarios de Facebook luego de ver el video.