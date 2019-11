Perro abraza y llora sobre su compañero accidentado en camilla de una veterinaria [VIDEO]

Un emotivo video publicado en Facebook y Twitter se ha hecho viral en las redes durante las últimas horas, al mostrar la tierna escena que protagonizaron dos perros en una sala de una veterinaria, luego de reencontrarse tras un penoso incidente.

El curioso episodio fue captado por los propietarios de los canes, quienes quedaron sorprendidos con la singular conducta de sus mascotas y no dudaron en compartir las imágenes en Facebook y otras redes.

Las imágenes, que ya tienen más de cinco millones de reproducciones en Facebook y Twitter, muestran el momento en que uno de los perros abraza y llora sobre su compañero enfermo, que permanece echado sobre la camilla de una veterinaria luego de haber sido sometido a una cirugía en una de sus patas.

En la grabación viral de Facebook, se observa cómo el can rodea con sus patas la cabeza de su amigo intentando darle protección para hacerlo sentir mejor. Pero eso no es todo, como se ve en el clip, el can llora y reposa su cabeza en la de su compañero mientras este permanece inmóvil tirado sobre la camilla.

Mira el video viral:

El singular episodio protagonizado por estos perros no tardó en hacerse viral en las redes, causando diversas reacciones y comentarios por parte de los usuarios de Facebook, quienes calificaron la escena como una muestra de amor incondicional, lealtad y compañerismo. “Que bella imagen nos dan y que gran mensaje al decir siempre estaré aquí en las buenas y en las malas”, comentaron los internautas luego de ver el video.