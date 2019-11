Mujer se venga de esposo infiel y le paga miles de dólares por el divorcio con monedas de 10 centavos

Brandi Lee, madre de dos niños tuvo que pagarle a su exesposo 7.500 dólares por concepto de honorarios referentes al divorcio debido a la división de bienes mancomunados, y lo hizo a su manera en venganza por la infidelidad de su expareja.

En una publicación de Facebook. Brandi contó que su esposo le había sido infiel con la esposa de su amigo que estuvo presente el día de su boda y luego le pidió el divorcio a ella, sin importarle que tenían dos hijos menores de edad.

La mujer juntó el monto solicitado por el juez y decidió entregar el dinero por sí misma; sin embargo, “la venganza es un plato que se come frío” y ella llevó el monto solicitado en dos bolsas repletas de monedas de 10 centavos.

“7,500 dólares pesan alrededor de unos 160 kilos por si a alguien le interesa”, mencionó Brandi Lee en la publicación de Facebook.

Pero esto no sería todo, Lee detalló que el banco local no acepta monedas si estas no están enrolladas, con lo cual su expareja tendrá que hacerlo a mano si es que quiere depositar esa suma de dinero en el banco.