Carlos Tubino felicita a chica que usa disfraz referente a su incidente con un cono [FOTOS]

Lo pasado, pisado. Carlos Tubino, excongresista de la República, compartió una imagen en su cuenta de Facebook, donde felicitó y aplaudió la idea de una chica peruana, quien utilizó un disfraz para Halloween haciendo alusión al incidente que sufrió con un cono de tránsito.

Es común que previas a las celebraciones del 31 de octubre, los jóvenes participen de las fiestas por el ‘Día de Noche de Brujas’ y saquen sus mejores vestuarios. Por ello, una chica se inspiró en el exparlamentario fujimorista, causando furor en Facebook y otras redes sociales.

Este curioso hecho llegó al señor Tubino y decidió subirlo a Twitter acompañado de una descripción llena de halagos para la muchacha. “Atención a los que me odian”, colocó al principio.

“¡Hay quienes sin conocerme me perciben al revés por mis acciones! Este disfraz por Halloween ganó el premio en una fiesta. La foto con lo escrito llegó a mis manos a través de un amigo. Felicito a esta chica que no la conozco por su ingenio”, escribió el excongresista en sus redes sociales.

