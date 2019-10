Chica realiza sensual baile, sin percatarse que una peligrosa criatura entraría por su puerta [VIDEO]

Un video compartido en Facebook se ha vuelto viral y ha aterrado a miles de cibernautas, debido a que muestra el momento exacto en el que una chica realiza un sensual baile en su habitación mientras se graba con su celular, sin presagiar que una peligorsa criatura abriría su puerta y le daría en susto de su vida. El espeluznante clip no tardó en hacerse tendencia en distintas redes sociales.

A diario se ve en Facebook y otras múltiples plataformas de Internet, miles de videos que muestran momentos graciosos, tristes y conmovedores. Algunos de estos ganan tanta popularidad que se vuelven virales y son difundidos miles de veces.

Esta grabación es uno de esos casos, debido a que deja ver el impactante momento que vivió una desafortunada joven. La muchacha quiso grabarse haciendo un atrevida coreografía que había estado practicando por mucho tiempo, por lo que se encerró en su cuarto y puso la música a todo volumen.

En el video que se hizo viral en Facebook se puede ver como la chica a realiza los sexy pasos de baile, moviéndose de un lado a otro sin preocupación alguna. Sin embargo, tras unos cortos segundos una enorme serpiente se escabulle cerca a su puerta y logra abrirla con suma facilidad. Ella, al percatarse de la presencia de peligrosa criatura, da un salto y se aleja asustada del lugar.

Mira el video viral de Facebook

Finalmente la chica abandona el lugar, mientras el enorme reptil se pasea por su habitación como si de su hogar se tratara. Este curioso clip obtuvo más de 100 mil reproducciones en cuestión de horas, generando todo tipo de reacciones entre gran cantidad de internautas.

Algunos de los comentarios más destacados del video viral de Facebook fueron: “Qué miedo que una serpiente entre así de la nada, yo también me iría corriendo”, “Si algo así me pasa me quedaría helado y no sabría que hacer”, “Morí de risa con la reacción de la chica, pobre”, entre otros.