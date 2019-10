Peruano se hace pasar por ‘curandero’ y convence a ingenuos peatones para hacerle ‘limpias’ [VIDEO]

Un peruano se acaba de convertir en la nueva ‘estrella’ de YouTube, luego de que protagonizara un divertido video viral, donde se hace pasar por ‘curandero’ y convence a ingenuos peatones que jamás imaginaron que estaban siendo parte de una broma. Las imágenes se volvieron tendencia en redes sociales y miles de personas en Estados Unidos, México y España, estallaron de risa al verlas. ¿Ya las viste? Aquí te las dejamos.

DescoCaosTV, el canal de YouTube que publicó las imágenes, reveló que el objetivo principal de este ‘experimento social’ era ver que tan supersticiosos son los peruanos, quienes suelen confiar en curanderos para combatir sus dolencias.

Como podrás apreciar en las imágenes, publicadas en YouTube el pasado 20 de octubre, el joven utiliza una peluca muy extraña y viste un atuendo, similar al que usan los curanderos, también conocidos como ‘chamanes’.

El joven sale a la calle y su primera ‘víctima’ es un hombre, quien no se dejó engañar por el youtuber; sin embargo, este fue solo el primer protagonista del video viral de YouTube.

Las imágenes compartidas en YouTube muestran a otras ‘víctimas’ de este curandero, dos jóvenes, por ejemplo, aceptaron ser ‘limpiados’ y tuvieron cómicas reacciones al ver ‘trabajar’ al chamán.

El material audiovisual provocó todo tipo de comentarios en YouTube, la mayoría felicita al youtuber peruano por su poder de convencimiento, mientras que otros lo critican duramente.

“Ya sé de qué me voy a disfrazar en Halloween”, “Yo me asustaba si me lo hubiera cruzado en la calle”, “Me he reído mucho, espero una segunda parte”, son algunos de los comentarios en este video viral de YouTube.