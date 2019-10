Google Maps: visita maravillosa playa, hace zoom y descubre feroz enfrentamiento de dos perros [FOTOS]

Morirás de la risa. Un joven utilizó la aplicación de Google Maps para realizar un recorrido virtual por la popular Lambert’s Cove Beach ubicada en Estados Unidos; sin embargo, quedó sorprendido al descubrir una singular escena de unos perros que paseaban con sus dueños.

El muchacho deseaba disfrutar de sus próximas vacaciones acompañado de sus seres queridos y decidió buscar varios destinos, entre ellos, la paradisíaca playa en Massachusetts. Por este motivo, aprovecho en manipular la herramienta de Google Street View y captó un hecho que causó furor en Facebook y otras redes sociales.

[object Object]

Tal como se aprecia en las imágenes de Google Maps, una familia acudió hasta la maravillosa zona junto a su adorada mascota, pero hubo un detalle que llamó su atención e hizo zoom con las cámaras de la aplicación.

El perro corría entusiasmado por la orilla y se movía de un lado a otro sin escuchar las indicaciones de sus amos, hasta que se percató de la presencia de un gigantesco animal y lo confronta.

[object Object]

Tras varios minutos, el otro can no aguantó los fuertes ladridos y se aproximó para desatar un duro enfrentamiento en medio de la arena, mientras los integrantes de la familia intentaban separarlos y que no suceda algún incidente.

En esta nota te dejamos las fotografías del curioso hallazgo que realizó el chico usando las cámaras de Google Maps, lo cual se convirtió en tendencia rápidamente en Facebook, Twitter y otras redes sociales. Por ello, solo debes deslizar hacia la izquierda en la parte superior.

[object Object]

Así fue el recorrido del auto de Google Maps en Perú

Muy pocas personas lo saben, pero el auto de Google Maps recorrió las calles de Lima hace varios años, esto con la finalidad de tomar fotografías en 360 grados que son usadas para que cualquier usuario pueda hacer una visita virtual a nuestro país.

El siguiente video, que tiene miles de reproducciones en YouTube, nos muestra todos los detalles de la visita del auto de Google Maps a Perú. Asimismo, podemos ver cómo este vehículo recorrió varias calles de Lima y las reacciones que provocó.