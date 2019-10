Hombre se sube a camello junto a su esposa y hace hasta lo imposible para evitar sufrir accidente [VIDEO]

Miles de usuarios de YouTube han quedado más que impresionados, luego de ver un reciente video que nos mostró los increíbles reflejos que tuvo un hombre, para evitar sufrir un accidente junto con su esposa.

Tal como se nos reveló en este video viral de YouTube, el hombre fue de vacaciones y se subió junto a su esposa en un camello; sin embargo, la poca experiencia para manejar este tipo de animales le jugó una mala pasada y por poco cae al suelo. Para sorpresa de miles de usuarios, el hombre hizo hasta lo imposible por no caerse y todo quedó registrado en un cortometraje el cual ya es tendencia en países como México, España y Estados Unidos.

Risas y todo tipo de reacciones se han registrado en YouTube, tras viralizarse un video en el que un hombre demostró una gran destreza para no sufrir una terrible caída junto con su esposa. Y es que el sujeto se subió con su mujer a un camello, pero no contaba con que el animal se movería de forma extraña y esto haría que caiga al suelo.

Sin embargo, para sorpresa de todos en YouTube, el sujeto se aferró a las riendas del animal y logró equilibrar su cuerpo de tal forma que no se precipitó al suelo.

En el video compartido en redes sociales se puede ver que el hombre no soltó ningún instante esto y trató de equilibrar el peso para así no caer al suelo junto con su esposa, la cual no tenía forma de sujetarse.

La curiosa escena generó las risas de miles de usuarios de YouTube y el respeto de otros tantos, puesto que el hombre hizo hasta lo imposible para evitar causar un daño a su esposa. Y es que este tipo de caídas pueden hacer que una persona termine con algún hueso roto.

Aquí te compartimos el increíble video de YouTube, el cual ya cuenta ya cuenta con 50 mil reproducciones.