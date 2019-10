Perro callejero estuvo a punto de ser atropellado y descubren el tierno motivo de su distracción [VIDEO]

Tocará tu corazón. En YouTube se compartió un video viral que cautivó a miles de usuarios, debido a que un perro callejero casi pierde la vida al ser atropellado por una moto; sin embargo, los pobladores revelaron el verdadero motivo de su descuido.

Un joven caminaba por las calles aledañas de su vivienda con la intención de comprar alguna herramienta para su trabajo. De pronto, se percató de la presencia de un indefenso animal que estaba sentado en medio de la pista.

Por esta razón, el muchacho intentó llamar su atención de varias formas con el objetivo de proteger la vida del protagonista del viral de YouTube, y que se aleje de los pequeños vehículos que transitaban por el lugar.

Luego de unos minutos, un conductor pasó a toda velocidad y estuvo a punto de atropellar al desamparado can, para su buena suerte no ocurrió una tragedia. Este hecho asustó al chico y no entendía porque el animal no se movía pese al peligro a su alrededor.

Pero hubo un detalle que dejó asombrado, ya que el perro miraba fijamente a un enorme edificio y fue entonces entendió su propósito. En lo alto se encontraba una perrita que se apoyaba de un muro y se sostenía con sus patas delanteras.

El can estaba ‘enamorado’ y todos los días acudía al mismo sitio para contemplar a su adorada, entretanto, los vecinos le daban alimentos para que pueda sobrevivir y quedaban encantados con su historia.

Un conocido canal de YouTube fue la responsable de divulgar las imágenes que se volvieron tendencia en redes sociales y obtuvieron más de 200 mil reproducciones. Varios usuarios quedaron encantados con el amor demostrado por el perro.