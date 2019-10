Perro protege a una gata y evita una feroz pelea de esta por comida [VIDEO]

A través de un curioso video que se ha hecho viral en YouTube y otras redes, un usuario compartió la singular escena que protagonizaron un perro y una gata, cuando la última estaba a punto de enfrentar una feroz batalla contra otro felino por la comida.

El joven se percató del peculiar acontecimiento cuando pasaba por un pasillo y no dudó en grabarlo con su celular para compartirlo en YouTube y Twitter.

Las imágenes, que ya tienen más de 10 000 reproducciones en YouTube, muestran el momento exacto en que el perro protagonista del clip interviene justo el instante en que una pequeña gata está a punto de iniciar una pelea con otro felino por un plato de comida.

En la grabación viral de YouTube, se ve cómo el can se percata de la situación entre los dos felinos y se aproxima a la gata para atraparla de su collarín y sacarla en su trompa intentando alejarla de su contrincante.

El peculiar episodio no tardó en hacerse viral en las redes, generando diversas reacciones y comentarios por parte de los usuarios de YouTube, quienes compartieron las imágenes, destacando la hazaña del can, que, tal como se ve en el clip, no dudó por ningún momento en ir a ayudar a su compañera minina.

Mira el video viral:

“Un verdadero amigo”. “La hazaña de este perrito es un gran ejemplo de lealtad con los amigos cuando los ves en problemas”. Estos fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios de YouTube luego de ver el video.