Intenta hacer que bebé diga “mamá”, pero su perro se adelanta y lo dice primero [VIDEO]

A través de un singular video que ha causado furor en YouTube y Facebook, una mamá compartió el insólito episodio que vivió cuando le enseñaba a decir “mamá” a su bebé mientras le daba de comer, acompañada de su mascota: un pastor australiano de nombre ‘Patch’, que se ha ganado los aplausos de miles de internautas con su hazaña.

El curioso momento quedó registrado en video por uno de los familiares de la mamá, quien no dudó en compartir las imágenes en Facebook y YouTube, dejando a más de uno con la boca abierta.

En las imágenes, que ya tienen más de un millón de reproducciones en YouTube, se observa el preciso momento en que la mujer hace todo lo posible por enseñarle a pronunciar a su hijo la palabra “mamá”, sin imaginar la intempestiva participación de su perro, que la dejó boquiabierta cuando se le adelantó a su pequeño y dijo “mamá” antes que él.

Como se ve en la grabación viral de YouTube, el astuto perro deseaba tener un bocado de la comida del bebé que la mamá le daba frente a él, y en uno de los intentos de la mamá por lograr su cometido con su hijo, el can reproduce la palabra “mamá” entre aullidos mirando fijamente la cuchara de comida.

Mira el video viral:

Tanto la mujer como sus familiares sueltan algunas carcajadas luego de escuchar al perro decir “mamá”. Las imágenes de la curiosa escena no tardaron en hacerse viral en las redes, desatando diversas reacciones y comentarios por parte de los usuarios de YouTube, quienes compartieron el divertido clip señalando que la sorpresiva conducta del can fue producto del hambre que tenía el can por ver a su dueña alimentando al bebé frente a sus ojos sin darle a probar algún bocado.