Cachorro asiste a su amo veterinario para decirle a los pacientes que “todo estará bien” [FOTOS]

Una joven amante de la vida animal identificada como Janis se convirtió en casual protagonista de una fascinante escena de amor perruno luego que visitara a su amigo veterinario y conociera la tierna historia de quien podría decirse pasó de ser su perro mascota a su “ayudante”.

Era un día cualquiera en el que ella asistía al consultorio para pasar la tarde. Sin embargo, ni bien estuvo cómoda en el lugar algo llamó poderosamente su atención: el cachorro de su amigo no dejaba de inquietarse y aullar ante la puerta que daba al salón donde descansaban los pacientes caninos del día.

Muy intrigada, le preguntó a su amigo el porqué de esta situación, y él con total normalidad le explicó que “a él le gusta consolar a los pacientes que la están pasando mal”.

Ella jamás lo habría creído posible de no ser porque al abrir la puerta custodiada por el inquieto animal presenció una de las escenas más conmovedoras de su vida: el pequeño Husky se abalanzó sobre cada uno de los pacientes de cuatro patas para hociquearlos y cruzar miradas con ellos desde sus camillas.

So my friend’s vet has a comfort-dog assistant that helps sick patients know that everything will be alright and this is really all you need to see today ❤️🐾 pic.twitter.com/V7tgZ4FmTC — JustJanis 💃 (@jsavite) 2 de febrero de 2019

Era como si a cada uno le hiciera saber en un tono bastante humano que “todo va a estar bien” y que no debían preocuparse. ¿Una actitud innata, o aprendida de su dueño veterinario? Lo cierto es que el can tuvo un especial sobrecogimiento al recostarse sobre un golden labrador muy delicado de salud que recibía una transfusión sanguínea.

Admirada por el pequeño “doctor”, Janis subió la imagen del mágico encuentro a su cuenta personal de Twitter con el mensaje “So my friend’s vet has a comfort-dog assistant that helps sick patients know that everything will be alright and this is really all you need to see today”, que en su traducción al español significa “mi amigo veterinario tiene ahora un perro ayudante para asistir a los pacientes y decirles que todo estará bien, y eso es todo lo que necesitas ver el día de hoy”.

Las imágenes datan de febrero del presente año, y aun cuando el tiempo ha pasado tan fugaz como la vida la misma siguen dando vueltas en las redes sociales para recordarnos que el inconmensurable amor de los animales no solo alcanza para alegrarnos la vida a los humanos, sino para darse una “pata” amiga entre ellos cuando más lo necesitan.