Google Translate trolea a Adele con insólito resultado que genera molestias en fans [FOTOS]

Inesperado. Google Translate, una de las herramientas más útiles de Google, se ha convertido en uno de los aplicativos más usados por los usuarios para 'trolear’ a sus personajes favoritos. Tal es el caso de la reciente publicación que tiene como víctima a la cantante británica Adele. ¿Qué apareció? Conoce todos los detalles en esta nota.

Los fanáticos de la cantante al ver el insólito resultado que apareció en Google Translate con el nombre de Adele, enfurecieron con la respuesta del traductor de google.

Adele, es una de las cantantes que cuenta con millones de reproducciones en YouTube. Temas como “Set Fire To The Rain”, “Rolling in the Deep”, “Someone Like You”, han arrasado en visualizaciones.

Ante el gran éxito de la cantante y compositora, un usuarios escribió en Google Translate, su nombre del idioma ‘urdu’ al ‘español’, sin imaginar que se convertiría en el autor de una insólita traducción.

¿Qué apareció? Como se logra apreciar en la imagen que es viral en las redes sociales, Google Translate arrojó como respuesta “abajo”, un resultado que ha molestado a los seguidores de la cantante.

