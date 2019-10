Google Translate ‘trolea’ a Vin Diesel y lanza polémico resultado que enfurece a fans [FOTOS]

El actor de que dio vida a 'Dominic Toretto’ en 'Rápidos y Furiosos, nos referimos a Vin Diesel fue blanco de burlas de la aplicación Google Translate tras mostrar un polémico mensaje con su nombre y desató la furia en redes sociales.

Su verdadero nombre es Mark Sinclair Vincent, nació en California en el año 1967, y ha protagonizado un sinfín de películas en la pantalla grande a lo largo de su carrera artística; sin embargo, el personaje que lo llevó a la fama fue ‘Dominic Toretto’.

El famoso actor, también es productor y director de diversas cintas del género de acción. Actualmente se encuentra grabando la novena entrega de Rápidos y Furiosos con los artistas principales, asimismo, anunció la integración del cantante Ozuna.

Las novedades de Vin Diesel provocó que sus seguidores busquen información sobre él y sus próximos trabajos, pero no imaginaron que encontrarían el terrible error de Google Translate con respecto a la figura de Hollywood.

El inesperado resultado que lanzó Google Translate fue “convertirse en diesel” en el idioma criollo haitiano al español. Sin dudarlo, el responsable de hallar el mensaje hizo varias capturas de pantalla a la aplicación, con el objetivo de subirlo a redes sociales.

Los fanáticos de ‘Toretto’ quedaron sin palabras con la polémica de Google Translate y dejaron sus comentarios en las imágenes de Facebook y Twitter, donde se volvieron virales en cuestión de horas.

En esta nota te compartimos las imágenes del insólito mensaje que lanzó la aplicación de Google Translate con el nombre de su nueva víctima, el actor Vin Diesel. Por ello, solo debes deslizar hacia la izquierda en la parte superior.

