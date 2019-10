Pequeño loro adora los mimos y persigue la mano de su dueño para que lo sigan acariciando [VIDEO]

Un video publicado en Instagram ha tocado el corazón de miles de personas, especialmente de aquellas que son amantes de los animales, debido a que muestra a un pequeño loro persiguiendo la mano de su dueño para que le siga acariciando la cabeza. Gracias a las redes sociales, las imágenes se volvieron tendencia en varios países, como México, España y Estados Unidos. ¿Ya las viste? Aquí te las dejamos.

ViralHog, el canal de Instagram que publicó las imágenes, no brindó muchos detalles sobre este tierno viral; sin embargo, eso no impidió que el video cause sensación en las redes sociales, donde conmovió a miles de personas que son amantes de las aves.

Como podrás apreciar en el video, que tiene más de 547 mil reproducciones en Instagram, el simpático loro está recibiendo las caricias de su dueño, quien decide jugarle una pequeña broma.

La broma consistía en dejar de hacerle mimos al lorito y llevar su mano hacia el costado, esto con el objetivo de ver la reacción de la pequeña ave. Para sorpresa de todos, el perico se acercó nuevamente a su dueño.

Sin embargo, lo que asombró a miles en Instagram es que el lorito no mordió la mano de su dueño, ya que estas aves son muy temperamentales, sino que se acurrucó para que le siga haciendo cariños.

El hombre decidió jugarle nuevamente la misma broma a su adorable mascota que tuvo la misma reacción del principio, buscar la mano de su dueño para recibir caricias.

El material audiovisual publicado en Instagram se volvió tendencia en las redes sociales y miles de personas no dudaron en compartirlo. ¿Ya lo viste? Aquí te lo dejamos.