Google Translate se burla de Carmen Villalobos y arroja insólito mensaje sobre artista [FOTOS]

Por medio de Facebook se hizo una inesperada revelación que dejó impactados a miles de fanáticos de la actriz y modelo Carmen Villalobos. Y es que un fanático descubrió que al colocar el nombre de la artista en Google Translate podrás obtener un insólito mensaje. El hecho fue muy cuestionado y se volvió viral en países como México, España y Estados Unidos.

El usuario contó que estaba buscando algunos detalles de la boda de la actriz, quien contrajo matrimonio el pasado 18 de octubre tras 11 años de relación con el también actor Sebastián Caicedo, cuando decidió colocar su nombre en Google Translate para ver si este guardaba algún significado especial acorde con la personalidad de la popular Catalina, de “Sin senos no hay paraíso”.

Grande fue su sorpresa cuando el traductor lanzó algunas peculiares frases tras escribir Carmen Villalobos en Google Translate. Y es que, el usuario y algunos fanáticos de la artista colombiana consideraron algunos resultados como una burla para la actriz.

“En el auto, Villelobos” es lo que apareció en Google Translate cuando el usuario colocó Carmen Villalobos para traducirlo del idioma urdu al español. No obstante, la insólita frase que más llamó la atención y que causó indignación en algunos de sus fanáticos es la que apareció al traducir el nombre al idioma telugu: “Carmen Villaloba”.

Los insólitos resultados de Google Translate no tardaron en hacerse viral en las redes, desatando diversas reacciones y comentarios por parte de los seguidores de Carmen Villalobos, quien en los últimos días ha sido portada de las secciones de espectáculos de los medios colombianos tras contraer nupcias con Sebastián Caicedo en una emotiva ceremonia.

Para ver las imágenes del curioso resultado que lanzó Google Translate, solo debes deslizar hacia la izquierda la foto principal de la nota.

Google Translate canta ‘Chambea’ de Bad Bunny y es viral

Si hay algo por lo que se le conoce a Google Translate, además de sus innumerables errores de traducción, es que diversos youtubers lo utilizan para “destruir” populares canciones, la última de ellas fue “Chambea”, el más reciente tema del reconocido cantante puertorriqueño Bad Bunny.

Si has escuchado la canción original de Bad Bunny, seguramente has notado que la letra es difícil de entender, cosa que no pasa con la versión cantada por Google Translate. Aquí te dejamos el video que es viral en las redes sociales.

Así suena ‘Clint Eastwood’ de Gorillaz cantado por Google Translate

Un curioso video de YouTube nos muestra cómo Google Traductor interpreta “Clint Eastwood” de Gorillaz; sin embargo, a diferencia de otras ocasiones, Google Translate no “destruyó” la canción, sino que hizo un buen cover que está siendo bien aceptado por los miles de fanáticos de esta banda virtual de rock alternativo.

Aunque ya no gozan de la misma popularidad que tuvieron hace algunos años, este “cover” hecho por Google Translate ha vuelto a poner a Gorillaz en boca de todo el mundo, incluso de los fans peruanos que esperan uno de sus shows en nuestro país.

Google Translate canta tema de Dragon Ball GT

Aunque a la mayoría de fans de Gokú no le gustó esta saga, que no fue creada por Akira Toriyama, nadie puede negar que Dragon Ball GT tiene uno de los mejores opening, el cual acaba de ser parodiado por Google Traductor, cuyo nombre oficial esGoogle Translate

¿Cómo es eso posible? Quizás no te hayas dado cuenta, pero Google Translate posee una función con el que puedes hacerlo “hablar”, esto con la finalidad de escuchar la correcta pronunciación de una palabra o frase.