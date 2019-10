Niño con síndrome de Down muestra su candor al calmar a su hermano menor y se vuelve viral [VIDEO]

El video viral removió las fibras de miles de internautas, luego de apreciar, en YouTube, la publicación de una madre donde muestra el conmovedor gesto de su hijo que presenta síndrome de Down al intentar calmar a su hermano menor.

Estudiosos se refieren al síndrome de Down como un transtorno genético provocado cuando una división celular anormal genera material genético adicional del cromosoma 21. Si bien es cierto que el tratamiento puede ayudar, esta mal no tiene cura.

No obstante, si una persona padece síndrome de Down no se encuentra exento de tener metas, deseos de superación, recepción de afecto o incluso brindarlo, tal como lo demuestra la reciente publicación en YouTube.

Oakley Peterson, una madre que tiene un perfil en Instagram bajo el nombre de “NothingDownAboutIt” (Nada Down al respecto, en inglés), divulgó un video que exhibe a su hijo, quien sufre este síndrome, acunar y calmar a su último hermano.

Conforme la publicación de Instagram, la mujer no hallaba solución para detener los sollozos de su bebé y fue su otro hijo quien se ofreció para resolver el hecho. “Se trepó a la silla y dijo “‘Mamá, ¿bebé?’, estirando los brazos”, detalló Oakley Peterson.

“En cuando se lo di, se calmó. Welles lo arropó y yo no pude evitar pensar, mientras los miraba, que este nene es mágico”, enfatizó la madre de familia en su publicación de Instagram donde añadió el video que inmortalizó el sentido momento.

Posteriormente, el video se volvió viral y llegó a YouTube, convirtiéndose ´tendencia’ en redes sociales de México, España y Estados Unidos.