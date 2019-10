Google Translate arroja insólito mensaje sobre Vladímir Putin y enfurece a seguidores de mandatario ruso [FOTOS]

Google Translate ha vuelto a generar polémica, luego de revelarse que la herramienta de traducción arrojó un inesperado mensaje sobre el mandatario de Rusia, Vladímir Putin. Un joven navegaba por el portal de traducción y se percató que al colocar su nombre en la herramienta podrás obtener un resultado poco usual.

A través de una serie de fotografías compartidas en Facebook se reveló el inesperado y polémico mensaje que arrojó Google Translate sobre el más distinguido mandatario ruso. Este error que tuvo la herramienta de traducción causa revuelo en redes sociales.

Google Translate se ha vuelto una de las herramientas más controversiales en los últimos años. Y es que la aplicación suele cometer errores y arroja inesperados resultados sobre los nombres que se digitan en su interfaz.

Todo parece indicar que la nueva ‘víctima’ de Google Translate es nada más y nada menos que el hombre más poderoso de Rusia, nos referimos a Vladímir Vladímirovich Putin, quien es el presidente de dicho país desde el año 2000.

Un joven usuario reveló que se encontraba buscando información sobre la labor del mandatario ruso en Siria y se percató que Google Translate arrojó un insólito mensaje sobre Putin. El hecho fue compartido en Facebook y no tardó en volverse viral.

Y es que si intentas traducir el nombre completo de Vladímir Putin en Google Translate obtendrás un desconcertante resultado. Así es, tal como lo revelaron las imágenes virales, la herramienta sufre un ‘fallo’ y elimina uno de los nombres del mandatario.

“Putin Vladímir Putin”, es el mensaje insólito que arroja Google Translate. ¿No lo crees? Mira en la parte superior para cerciorarte de este inesperado resultado que arrojó esta app.

Google Translate canta ‘Chambea’ de Bad Bunny y es viral

Si hay algo por lo que se le conoce a Google Translate, además de sus innumerables errores de traducción, es que diversos youtubers lo utilizan para “destruir” populares canciones, la última de ellas fue “Chambea”, el más reciente tema del reconocido cantante puertorriqueño Bad Bunny.

Si has escuchado la canción original de Bad Bunny, seguramente has notado que la letra es difícil de entender, cosa que no pasa con la versión cantada por Google Translate. Aquí te dejamos el video que es viral en las redes sociales.