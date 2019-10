Joven boxea con su enamorada sin imaginar que terminaría noqueado por un inesperado golpe [VIDEO]

El final lo dejará sorprendido. En Facebook se volvió viral un video que demuestra a una pareja practicando boxeo de manera amateur hasta que de pronto una joven realizó un moviemiento que dejó consternados a todos los presentes.

El video de Facebook se volvió ‘tendencia’ en redes sociales de México, España y Estados Unidos. “No puedo creer el tremendo gancho que le propinó la joven a su pareja”, comentó un internauta.

Asimismo, el video viral de Facebook fue divulgado por Courtney Bowie, la mujer que protagoniza la singular escena. “When you try to play flight with your girl” (“Cuando intentas jugar a la pelea con tu chica”, en inglés), escribió la fémina en su publicación.

En medio de una sala, los jóvenes improvisaron y armaron un ring de box para utilizar unos guantes y jugar mientras se propinan algunos suaves golpes, conforme se aprecia en el video viral de Facebook.

No obstante, ninguno de lo presentes imaginó que de manera imprevista, la mujer terminaría lanzando un certero golpe que dejó noqueado a su pareja en el suelo por todo lo que resta el video viral.

Con las manos en el rostro y ante la risa de todos los presentes, el joven no logró incorporarse rápidamente. La misma joven fue quien divulgó el video en su perfil de Facebook y recibió muestras de sorpresa y admiración por parte de miles de internautas.