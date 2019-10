Perro impide que su dueña vaya a trabajar y hace lo imposible por no dejarla salir [VIDEO]

Un travieso perro ha desatado miles de carcajadas en YouTube y otras redes, luego de que se difundiera un video que muestra la hilarante conducta del can para impedir que su dueña se vaya a trabajar.

El gracioso momento quedó registrado en una grabación de las cámaras de seguridad instaladas en la casa de la propietaria del perro, quien no dudó en compartir el divertido video en YouTube y otras redes.

PUEDES VER Ladrón le da un beso a una anciana durante un robo y se niega a llevarse su dinero [VIDEO]

En las imágenes, que ya tienen cientos de reproducciones en YouTube, se observa a la dueña del can en los exteriores de su casa, haciéndole señas a su mascota para que no la siguiera. No obstante, la joven no imaginó que el astuto can haría de todo por impedir que ella se vaya a trabajar.

Como se ve en la grabación viral de YouTube, el perro no deja salir a su dueña, y por más que la mujer le exige que regrese, este la sigue y salta delante de ella evitando que pueda avanzar.

PUEDES VER Ñu es asaltado por enorme cocodrilo cuando cruzaba un río y el desenlace sorprende a todos [VIDEO]

La protagonista del clip contó que tenía una cita para asistir a una reunión importante y estaba a punto de salir de su casa en Bangkok, Tailandia, cuando su perro labrador se acercó intempestivamente hacia ella invitándola a jugar con él.

Mira el video viral:

“Cada vez que la mujer intentaba salir, su perro, de dos años, seguía corriendo y saltando delante de ella, manteniéndola como rehén fuera de su casa. La joven dijo que estaba desesperada por no saber cómo comunicarse con su perro, y explicarle que tenía mucha prisa”, se lee en la descripción del video que fue compartido por ViralPress a través de su canal de YouTube.