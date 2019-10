Ladrón le da un beso a una anciana durante un robo y se niega a llevarse su dinero [VIDEO]

En YouTube, se ha hecho viral un insólito suceso ocurrido durante el asalto a un supermercado, cuando dos delincuentes entraron al establecimiento y se toparon con una indefensa anciana que estaba haciendo unas compras en el local. La curiosa escena ha dado la vuelta al mundo tras ser compartida en redes por el propietario del supermercado, y ya se ha hecho tendencia en las redes.

El inusual suceso ocurrió en la ciudad de Amarante, en Portugal. En las imágenes, que ya tienen miles de reproducciones en YouTube, se observa el preciso momento en que dos delincuentes entran a la tienda con armas de fuego y apuntan contra el cajero para que les dé todo el dinero de las ventas del día. El dramático asalto es presenciado por una nerviosa anciana, quien ofrece su dinero a uno de los ladrones, sin imaginar la insólita reacción que tendría este.

Como se ve en la grabación viral de YouTube, la anciana, que se encontraba haciendo algunas compras en el local, le hace un gesto de compasión a uno de los delincuentes, que llevaba un arma en cada mano mientras vigilaba que su compañero termine de vaciar la caja de la tienda.

No obstante, el malhechor, quien presionaba a su cómplice para que termine rápido, se negó a llevarse el dinero de la mujer e incluso la calmó y le dio un beso en la frente, hasta que, después de unos minutos, se observa cómo salen del local tras haber logrado su fechoría.

“Anunciaron el robo, le pidieron a mi empleado que entregara todo el dinero, entonces ella, que estaba cerca, quiso darle dinero también, pero el ladrón dijo que no lo necesitaba. La besó y le dijo: 'No, señora, puede callarse, no quiero su dinero'”, comentó Samuel Almeida, propietario del comercio.

Mira el video viral:

Las imágenes no tardaron en hacerse viral en las redes, desatando diversos comentarios por parte de los usuarios de YouTube, quienes no dudaron en compartir la singular grabación.

