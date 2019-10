Instala cámara de vigilancia y capta a feroz leopardo intentado matar a su perro dormido [VIDEO]

Increíble. En YouTube fue compartido un video viral captado por una cámara de seguridad instalada en la casa de un hombre, que revela el preciso momento en el que su perro es atacado brutalmente por un feroz leopardo mientras dormía en la puerta de su hogar. El clip se ha vuelto tendencia en las redes sociales sobre todo en México, España y Estados Unidos.

Un hombre residente de la ciudad de Amreli en la India oía unos ruidos extraños durante la noche por lo que decidió instalar una cámara de seguridad para que filmara la puerta de su entrada.

Además, hizo que su perro durmiera en la puerta de su hogar para que cuidara la residencia tal y como se observan en las imágenes compartidas en YouTube.

El clip de YouTube de 42 segundos registrado a las dos de la madrugada muestra cómo un feroz leopardo se acerca sigilosamente hasta el can, que dormía tranquilamente en la puerta de la entrada.

En poco tiempo, el gran gato se acerca hasta el perro sin que sea percibido y se abalanza contra él para matarlo, sin embargo, el can reacciona y le hace frente al felino.

Pese a ello, el leopardo no logra ser espantado y arremete contra el pequeño animal persiguiéndolo por el patio mientras el can intenta escapar.

En el clip viral de YouTube no muestra le desenlace de esta gran lucha entre estos dos animales. Aún no se sabe qué ocurrió con el perro si es que sobrevivió o no.









