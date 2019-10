Hombre que padece la misma enfermedad que el 'Joker’ revela su martirio [VIDEO]

En Facebook fue compartido un video viral que revela el sufrimiento que padece un hombre de Estados Unidos cada vez que sufre un episodio de la enfermedad que tenía el Joker, el villano de ciudad Gótica, que interpretó Joaquín Phoenix. El clip se ha vuelto viral en los países de México y España.

Lotan es un hombre de 42 años que puede describir lo que en realidad pudo sentir el ‘Joker’ y es que el sujeto que reside en Virginia Beach, Estados Unidos, padece del afecto pseudobulbar, un síntoma de su esclerosis múltiple que le provoca episodios de risa que pueden durar hasta 10 minutos.

El hombre que aparece en un clip compartido en Facebook riendo sin poder contener la risa, explicó a LADbible que ha tenido muchos problemas por culpa de lo que padece.

“He tenido problemas con el hecho de que no me atiendan en los restaurantes y que me han pedido que me fuera porque era incómodo para los meseros”, aseguró el hombre.

La enfermedad de Lotan es tan terrible que incluso lo siguió cuando en un trágico accidente, fueron arrollados, él, su madre y enamorada. En el atropello, su prometida murió mientras su mamá falleció tres días después. “Recuerdo estar en el lugar riendo y siendo interrogado por la policía”.

Lotan agregó que la descripción de Joaquín Phoenix del desorden fue precisa, hasta la incómoda asfixia durante los episodios de risa. “La asfixia proviene de tratar de recuperar el aliento, necesitando desesperadamente respirar”.

En el video viral compartido en Facebook, se puede observar cómo Lotan sufre uno de estos episodios dentro de su auto, sin poder contener la risa.