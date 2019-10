Google Translate ‘trolea’ a Robert Downey Jr. con polémico mensaje sobre actor [FOTOS]

Robert Downey Jr. ha recibido el respaldo de todos sus fans, luego de que se revelara que la herramienta de traducción Google Translate troleó de la peor forma posible al famoso actor, quien dará vida al recordado ‘Dr. Dolittle’.

Un fanático del reconocido actor Robert Downey Jr. descubrió que la herramienta de traducción Google Translate se burló del recordado ‘Tony Stark’ y arrojó un polémico mensaje al intentar traducir su nombre en la interfaz. El hecho fue muy cuestionado en redes sociales y se hizo viral en cuestión de horas.

Robert Downey Jr. se ha convertido en la nueva víctima de Google Translate. Tal como lo reveló un fanático en Facebook, la herramienta arrojó un insólito resultado al intentar traducir el nombre del artista.

Es importante mencionar que esta no es la primera vez que Google Translate está envuelto en polémica. Y es que cada cierto tiempo se descubre que la herramienta trolea a algunos artistas internacionales y arroja insólitos resultados al colocar los nombres de ellos en la plataforma digital.

Si intentas traducir el nombre de Robert Downey Jr. de Urdu a Español quedarás totalmente sorprendido con el mensaje que arrojará Google Translate es el siguiente: “Robert Dune Root”, algo que los fans no pudieron tolerar y criticaron duramente en Facebook.

En la parte superior te dejamos las fotografías del insólito mensaje que arrojó Google Translate sobre el famoso actor Robert Downey Jr. quien será el protagonista de la nueva película del Dr. Dolittle.

Mira el tráiler de la nueva película de Robert Downey Jr.

Google Translate canta ‘Chambea’ de Bad Bunny y es viral

Si hay algo por lo que se le conoce a Google Translate, además de sus innumerables errores de traducción, es que diversos youtubers lo utilizan para “destruir” populares canciones, la última de ellas fue “Chambea”, el más reciente tema del reconocido cantante puertorriqueño Bad Bunny.

Si has escuchado la canción original de Bad Bunny, seguramente has notado que la letra es difícil de entender, cosa que no pasa con la versión cantada por Google Translate. Aquí te dejamos el video que es viral en las redes sociales.

Así suena ‘Clint Eastwood’ de Gorillaz cantado por Google Translate

Un curioso video de YouTube nos muestra cómo Google Traductor interpreta “Clint Eastwood” de Gorillaz; sin embargo, a diferencia de otras ocasiones, Google Translate no “destruyó” la canción, sino que hizo un buen cover que está siendo bien aceptado por los miles de fanáticos de esta banda virtual de rock alternativo.

Aunque ya no gozan de la misma popularidad que tuvieron hace algunos años, este “cover” hecho por Google Translate ha vuelto a poner a Gorillaz en boca de todo el mundo, incluso de los fans peruanos que esperan uno de sus shows en nuestro país.