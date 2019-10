Perro se hace el muerto para no salir de la cama de su dueño [VIDEO]

Un engreído perro ha desatado miles de carcajadas en Facebook y otras redes, luego de que se difundiera un video que muestra su graciosa reacción cuando su dueño entró a su cuarto para sacarlo de su cama.

El hilarante momento quedó registrado en un video que se ha hecho viral en Facebook y YouTube, y que ha causado sensación en las redes.

En las imágenes, que ya tienen más de 700 000 reproducciones en Facebook, se observa el momento exacto en que el propietario del perro llega a su cama y trata de despertar al astuto can, al verlo echado patas arriba, durmiendo plácidamente. No obstante, el animal parece no reaccionar pese a que el hombre usa toda su fuerza para levantarlo.

En la grabación viral de Facebook, se ve al dueño del perro dándole palmaditas para intentar despertarlo, pero el enorme perro permanece inmóvil tirado en la cama. Al o ver la respuesta del can, el hombre se levanta y hace un gran esfuerzo para cargarlo, pero todo es vano, ya que el engreído animal simula estar muerto y se vuelve a desvanecer en la cama desatando algunas carcajadas de su dueño.

“Este perro sabe exactamente lo que está haciendo”, se lee en la descripción del video que fue compartido por LADBible en su página de Facebook, y que ha desatado diversas reacciones y comentarios por parte de los usuarios, quienes no dudaron en compartir la hilarante grabación destacando la astucia del perro.

Mira el video viral:

“Me parece curioso que los perros tengan la capacidad de cambiar su peso cuando no quieren moverse”. “No hay nada más cómodo que una cama que tiene el aroma de mamá y papá. Todos los perros prefieren una cama acogedora”. Estos fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios de Facebook luego de ver el video.