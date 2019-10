Google Translate se burla de Rafael Nadal y arroja insólito mensaje sobre él [FOTOS]

Rafael Nadal se ha convertido en la nueva víctima del famoso traductor Google Translate, el cual lo troleó de la peor forma posible al famoso tenista. Y es que la herramienta de traducción arrojó un polémico mensaje al escribir su nombre en la plataforma de traducción. El hecho generó polémica en países como México, España y Estados Unidos.

Según contó la internauta, estaba buscando algunos datos biográficos del famoso tenista español, y se le ocurrió averiguar si el nombre del deportista guardaba algún significado especial en otro idioma, sin imaginar la sorpresa que se llevaría al traducir el nombre del tenista en diferentes idiomas.

“Rafael continuó” es el mensaje que más le llamó la atención a la fanática del tenista español, luego de traducir el nombre del deportista en Serbio y Ucraniano. La joven no dudó en compartir el resultado de la insólita frase en las redes sociales.

Pero ahí no queda todo. Y es que Google Translate lanzó otros polémicos resultados al traducir “Rafaél Nadal” del idioma Rumano y Húngaro al español. En el primero, el Traductor de Google muestra la frase navidad Rafael, mientras que, en el segundo, aparece la curiosa frase “Semana de Rafael”. Una frase que los usuarios consideraron precisa para el momento que está pasando el deportista, a puertas de su boda con Xisca Perelló, que se realizará este 19 de octubre.

Según indicaron algunos medios internacionales, Nadal y su novia habrían reservado la exclusiva sa Fortalesa, una finca del siglo XVII de más de 87 mil kilómetros cuadrados que corona la península de la Punta Avançada de Pollença, en España

Google Translate canta ‘Chambea’ de Bad Bunny y es viral

Si hay algo por lo que se le conoce a Gooogle Translate, además de sus innumerables errores de traducción, es que diversos youtubers lo utilizan para “destruir” populares canciones, la última de ellas fue “Chambea”, el más reciente tema del reconocido cantante puertorriqueño Bad Bunny.

Si has escuchado la canción original de Bad Bunny, seguramente has notado que la letra es difícil de entender, cosa que no pasa con la versión cantada por Gooogle Translate. Aquí te dejamos el video que es viral en las redes sociales.

Así suena ‘Clint Eastwood’ de Gorillaz cantado por Google Translate

Un curioso video de YouTube nos muestra cómo Google Traductor interpreta “Clint Eastwood” de Gorillaz; sin embargo, a diferencia de otras ocasiones, Gooogle Translate no “destruyó” la canción, sino que hizo un buen cover que está siendo bien aceptado por los miles de fanáticos de esta banda virtual de rock alternativo.

Aunque ya no gozan de la misma popularidad que tuvieron hace algunos años, este “cover” hecho por Gooogle Translate ha vuelto a poner a Gorillaz en boca de todo el mundo, incluso de los fans peruanos que esperan uno de sus shows en nuestro país.

Google Translate hace divertida interpretación de “Movimiento naranja”

Gooogle Translate tiene una nueva “víctima”, en esta ocasión cantó la canción viral del momento, nos referimos a “Movimiento naranja”, el spot publicitario de un partido político de México que tiene como protagonista a Yuawi López, un niño que en pocos días se ha ganado miles de seguidores en YouTube.

Aprovechando la popularidad de este tema, un usuario de YouTube decidió que Gooogle Translate cantara la canción del “Movimiento Naranja” y su video ya tiene miles de reproducciones en esta plataforma.

Google Translate canta opening de Digimon

Google Translate vuelve a sorprender a sus usuarios con una insólita versión de un conocido tema de anime, nos referimos a ‘Digimon’. Se trata de “Si tú lo deseas”, opening del popular programa que ha traído recuerdos de infancia a muchos.

“Yo solamente quiero amarte y todo mi calor brindarte. Te haré olvidar esas penas que te hacen mal. Hay que dar el sentimiento y cada momento vivirlo. Te haré olvidar esas penas que te hacen mal”, dice la letra de la canción de ‘Digimon’, cantada por la voz robótica del Google Translate.

La “Cumbia del Marcianito” fue cantada por Google Translate

¿Has escuchado la “Cumbia del Marcianito 100% real”? Google Translate cantó, con su peculiar voz, esta pegajosa cumbia compuesta por el músico argentino Antonio Ríos y el resultado de este experimento es una canción tan épica que se ha vuelto viral en las redes sociales, especialmente en Facebook, Twitter y sobre todo YouTube. ¡Tienes que escucharla!

Aunque la mayoría de cibernautas la conoce como la “Cumbia del Marcianito”, lo cierto es que esta canción que acaba de interpretar Google Translate se llama “Nunca me faltes” y es una cumbia muy popular en Argentina, aunque gracias al “meme” se viralizó en toda Latinoamérica.

Google Translate canta tema de Dragon Ball GT

Aunque a la mayoría de fans de Gokú no le gustó esta saga, que no fue creada por Akira Toriyama, nadie puede negar que Dragon Ball GT tiene uno de los mejores opening, el cual acaba de ser parodiado por Google Traductor, cuyo nombre oficial es Google Translate.

¿Cómo es eso posible? Quizás no te hayas dado cuenta, pero Google Translate posee una función con el que puedes hacerlo “hablar”, esto con la finalidad de escuchar la correcta pronunciación de una palabra o frase.