Descubre lo que su gato y un niño hacen cuando no está al revisar cinta de vigilancia [VIDEO]

Asombroso. El video registrado por una cámara de seguridad fue publicado a través de YouTube y se convirtió rápidamente en tendencia en las redes sociales, provocando sensación entre miles de usuarios luego que una mujer distinguiera en las imágenes captadas por la cámara instalada afuera de su vivienda, lo que hacían su gato y el menor hijo de un vecino mientras ella no estaba.

Héroes, el canal de YouTube que publicó las imágenes, reveló que el video de seguridad fue compartido por una mujer llamada Norma Malkovich, quien solía ser víctima de actos vandálicos, por lo que decidió instalar una cámara de vigilancia afuera de su domicilio y así captar a los culpables.

Sin embargo, lo que grabó la cámara de seguridad de esta mujer no fue un acto vandálico, sino una curiosa escena protagonizada por su gato y un niño, quien era el hijo de su vecino. ¿Qué estaban haciendo? Te lo contamos.

La mujer había adoptado un gato, al que decidió llamar ‘Ace’. Su mascota era un poco huraño, debido a que le faltaba un ojo, por lo que se sorprendió mucho al ver el video de vigilancia que decidió compartir en YouTube.

Como podrás apreciar en las imágenes, que tienen miles de reproducciones en YouTube, el niño se encontraba manejando su bicicleta, cuando de pronto nota la presencia del gato y decide jugar con él.

Para sorpresa de la mujer, su gato se porta de la mejor forma con el niño, incluso se deja acariciar, cosa que no suele aceptar de parte de extraños.

Si deseas ver las imágenes de este gato que conmovió a todos en YouTube, debido a que le falta un ojo, entonces no dudes en revisar nuestra galería, deslizando la imagen principal hacia la izquierda.

Mujer descubre lo que su esposo e hijo hacen en su ausencia, gracias a cámara de seguridad

Totalmente impensado. Una mujer instaló una cámara de vigilancia en su casa, sin imaginar que terminaría descubriendo lo que su esposo e hijo hacen en su ausencia. El video de seguridad, que la señora compartió en YouTube, provocó todo tipo de reacciones en las redes sociales, sobre todo en México, España y Estados Unidos, donde miles de personas lo han compartido. ¿Ya lo viste? Si deseas saber qué sucedió en este viral, entonces no dudes en revisar esta publicación.

Es en este momento que decidió colocar unas cámaras en su dormitorio y luego de revisarlas quedó sumamente sorprendida puesto que descubrió qué le hacía su pareja a su hijo, cuando ella se encontraba en el trabajo. Las imágenes causaron indignación en miles de usuarios de YouTube y el video no tardó en volverse viral. ¿Qué pasó realmente? Aquí todo al respecto.

Coloca cámara de seguridad y descubre el espeluznante 'ser’ que lo asechaba cada noche

En las redes sociales se compartió el aterrador descubrimiento que hizo un joven, luego de colocar una cámara de seguridad en su vivienda. El muchacho logró registrar a un supuesto ‘fantasma’ que lo visitaba cada noche. ¿Qué sucedió? El joven sentía que no estaba solo en su vivienda y decidió colocar dicho dispositivo, al revisar el aparato quedó petrificado al ver las imágenes. El video viral de YouTube fue tendencia en México, España y Estados Unidos.

Según la descripción del video, que tiene miles de reproducciones en YouTube, este incidente ocurrió el pasado 8 de agosto, a las 12.54 a.m. y fue grabado por la cámara de vigilancia de un joven estadounidense llamado Joey Nolan. Te dejamos las imágenes que son tendencia en las redes sociales.

Pone cámara de seguridad en su casa y descubre emotiva escena de su hija con gato

A través de YouTube se ha compartido un video que se ha hecho viral y ha causado que miles de usuarios queden conmovidos, pues muestra una tierna escena captada por una cámara de vigilancia protagonizada por un niña y su gato. El amoroso momento se hizo tendencia rápidamente en países como México, España y Estados Unidos.

Un señor quería mantener vigilada a su menor hija para dejar al descubierto sus diabluras y por esta razón instaló aparatos de protección en todos los espacios de su vivienda que le mostrarían en tiempo real lo que hacen sus familiares; sin embargo, al revisar las imágenes se llevó tremenda sorpresa.

Como se aprecia en el video viral de YouTube, la pequeña estaba concentrada y sentada en su mesa especial de color rosado, mientras veía una serie animada en su tablet aprovechando la ausencia de su padre, quien no le había dado permiso.

Coloca cámara en cuarto de su bebé, revisa el video y descubre una ‘presencia extraña’

Un video viral muestra el terrorífico instante en que un padre de familia descubrió a una aterradora presencia en el cuarto de su bebé, mientras todos dormían en su casa. Gracias a las cámaras de seguridad, el hombre quedó asustado luego de conocer el aspecto de la misteriosa criatura, y publicó el contenido en YouTube, siendo viral en España, México y Estados Unidos.

Según detalla Upsocl, el protagonista de esta historia que se viralizó en YouTube y otras redes sociales se llama Tyrone Morris, un hombre que vive en la ciudad de Durban, en Sudáfrica y que decidió monitorear la actividad de su hijo por las noches, sin sospechar que haría un escalofriante hallazgo.

Cámaras de vigilancia graban preciso momento en que anciano roba en una tienda

Usuarios de YouTube han quedado asombrado con el accionar que tuvo un anciano cuando ingresó a una tienda a realizar ‘sus compras’. Gracias a las cámaras de seguridad del lugar se pudo comprobar la estrategia que tomó el ‘abuelito’ para cometer su fechoría.

“El hombre llegó a la tienda preguntando por una camisa, me pidió colores y yo no podía dudar de él por su apariencia, he quedado realmente aterrada porque ya no puedo confiar en las personas que ingresen a mi tienda”, escribió la mujer en la descripción del viral que publicó en YouTube.

Los usuarios que navegan en YouTube al ver estas imágenes de ‘abuelo ladrón’, como ha sido apodado en los comentarios, no dejan de salir del asombro por el acto que tomó el señor para conseguir un objeto robado.

Joven descubre quién desordena su casa cuando no está, luego de instalar cámara de seguridad

Insólito. Un joven siempre dejaba su casa ordenada antes de irse al trabajo; sin embargo, cuando volvía notaba que estaba hecha un desastre, por lo que decidió instalar una cámara de seguridad para encontrar al culpable. El muchacho revisó el video de vigilancia, que se volvió viral en YouTube, y quedó con la boca abierta al enterarse de algo que nadie hubiera imaginado. Gracias a las redes sociales, en México, España y Estados Unidos las imágenes son tendencia.

El joven, quien estaba cansado de que adornos y cojines del mueble de su casa se movieran en su ausencia sin un razón aparente, decidió poner una cámara y descubrir al culpable. Luego de realizar el hallazgo lo publicó en YouTube y otras plataformas de Internet. Este no tardó en generar todo tipo de reacciones y comentarios entre gran cantidad de internautas.

Perro y bebé son captados en tierna situación mientras todos duermen

Te robará el corazón. Gracias a las imágenes de una cámara de seguridad, una mujer descubrió lo que su bebé y perro hacen cuando dormía plácidamente en su dormitorio. ¿Qué pasó? el video viral de YouTube registró el instante en que el pequeño empezó a llorar, sin imaginar que sería calmado por su mascota, que en ese momento se convirtió en su niñera. El clip se convirtió en tendencia, especialmente en México, España y Estados Unidos.

Para sorpresa de la madre, toda la aventura de su bebé y perro quedó registrada en una cámara de seguridad instalada en su casa. Según la descripción del video viral, subido en YouTube por UNILAD, esta es la tierna historia de una mujer americana, quien se quedó profundamente dormida y no escuchó los sollozos de su bebé, pero su mascota se convirtió en la mejor niñera.

Mujer instala cámara de seguridad en su cuarto y descubre por qué siempre se levanta tarde

La realidad superó a la ficción. Por medio de YouTube y otras redes sociales se compartió un video viral que tiene como protagonista principal a un travieso gato que fue el único culpable al provocar que su dueña llegue tarde al trabajo por varios días.

La chica de nacionalidad brasileña no entendía por qué las alarmas que había programado en su celular no sonaban. Fue entonces que tomó la decisión de colocar una cámara de seguridad en su cuarto para descubrir la verdad.

Tras varios días quedó sorprendida al saber que su adorado gato era responsable de sus constantes tardanzas al captarlo ‘in fraganti’. Por ello, quiso recrear la escena para grabarlo y publicarlo en YouTube.

Niño interrumpe a su mamá periodista con inusual pedido en programa en vivo

Miles de usuarios de Facebook quedaron asombrados al descubrir la reacción que tuvo una periodista de la ‘NBC News’ al ver a su hijo, quien la visitó en pleno programa en vivo. El menor llegó al lado de su mamá y le hizo un inusual pedido que ha generado las risas en miles de espectadores de Estados Unidos y otras partes del mundo.

Como podrás recordar, esta no es la primera vez que una periodista es interrumpida en plena presentación en vivo, este tipo de hechos se han convertido en los más comunes de los programas de televisión. Tal es el caso del reciente viral de Facebook.

Mujer se sorprende al ver lo que hacían su esposo y su hija en su ausencia

luego de ver las cámaras de seguridad que había colocado en su casa para saber lo que pasaba en su ausencia. Estamos hablando de un nuevo video viral de YouTube que se ha vuelto viral en cuestión de horas, puesto que nos reveló lo que una mamá descubrió tras revisar las filmaciones que hizo una cámara de seguridad instalada en su vivienda. La mujer pilló a su esposo con su hija y grande fue su sorpresa al saber lo que ellos hacían, cuando ella se encontraba trabajando lejos de casa.

La joven madre se encontraba en el trabajo y no soportó ver las imágenes, por lo que se puso a llorar. Para buena suerte de la madre, toda la aventura de su esposo con su pequeña hija quedó registrado por una cámara de seguridad instalado en la sala de casa. Según la descripción del video, subido en YouTube por UNILAD, esta es la curiosa historia de un mujer americana, quien no tuvo otra opción que dejar a su hija al cuidado de su padre.