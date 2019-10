Instructor militar enseña a manipular ‘granada’ y comete terrible ‘fail’ que sorprende a miles [VIDEO]

Un impactante video de Facebook se ha vuelto viral en solo cuestión de horas, puesto que nos habría revelado el momento exacto en que un instructor militar comete un terrible error y por poco ocasiona una tragedia en medio de su pelotón.

¿Qué pasó exactamente? Tal como se nos reveló en el video de Facebook, el militar se disponía a explicar cómo se debe manipular una granada y cometió un pequeño error que pudo terminar de la peor forma posible.

Facebook se ha vuelto un portal en el que miles de usuarios suelen compartir todo tipo de videos, los cuales se vuelven virales por su insólito contenido que ofrecen. Esta vez una reciente publicación se volvió tendencia debido a que nos habría revelado el increíble ‘fail’ que protagonizó un joven instructor militar que intentaba dar una valiosa lección a sus alumnos.

En las imágenes compartidas en Facebook se puede ver que el instructor decidió enseñarles a cómo desactivar y manipular una granada de guerra. Sin embargo para sorpresa de todo el mundo, el joven retiró el seguro y terminó por dejar caer dicho artefacto explosivo en el piso, lo que ocasionó que los estudiantes salgan huyendo del lugar.

El hecho generó las risas de miles de usuarios quienes no pudieron creer que esto realmente había pasado. Si bien en Facebook se compartió este video, lo cierto es que no se sabe si es totalmente real o solo una broma que el instructor a todos sus alumnos, puesto que este tipo de sucesos no deben ocurrir en la vida real.

Aquí te dejamos el video viral de Facebook que ha dejado impactados a miles de usuarios.