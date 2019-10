Google Translate se burla de ‘Leigh Gill’ del Jocker con insólito mensaje que sorprende a miles [FOTOS]

Miles de usuarios de fanáticos de la nueva película ‘Joker’ de Todd Phillips han quedado más que enfurecidos, luego de descubrirse que el polémico traductor Google Translate troleó de la peor forma posible al querido actor ‘Leigh Gill’, quien interpretó a Gary, el amigo de Artur Freck en esta nueva película. Todos los fans de este personaje no podían creer el mensaje que arrojó la herramienta de traducción.

Cabe indicar que esta no es la primera vez que un usuario utiliza Google Translate para escribir el nombre de un famoso como el actor ‘Leigh Gill’. El inesperado resultado ha sido compartido en diversas páginas de Facebook.

Tal como mencionó el autor de la traducción, al colocar ‘Leigh Gill’ en Google Translate del idioma ‘urdu’ al ‘vietnamita’, el famoso traductor arrojó una frase que pocos reconocieron. ¿Qué apareció?

“Trò chơi điện tử”, es lo que se lee en el mensaje que dejó Google Translate, luego de su consulta con el nombre de ‘Leigh Gill’. El pequeño actor, quien es integrante en la película ‘Jocker’, también conocida como ‘Guasón’ tiene más de 400 000 seguidores de Instagram.

Asimismo, su nombre ha sido buscado por más de 13 millones de personas en todo el mundo. En esta nota te compartimos las imágenes de la traducción que hizo un fanático del Guasón en Google Translate.

Si quieres ver el resultado de Google Translate con el nombre del actor ‘Leigh Gill’, te invitamos a revisar nuestra galería de fotos. Recuerda que para ver las imágenes, lo único que debes hacer es deslizar cada una de ellas hacia la izquierda.

Google Translate canta “Aserejé” y hace bailar al mundo

¿Te acuerdas del “Aserejé”? Esta popular canción del trío español “Las Ketchup” acaba de ser parodiada por Google Translate y el video se ha hecho viral en YouTube, ya que el resultado no es tan malo como se hubiera esperado, incluso ha hecho bailar a miles. ¡Tienes que verlo!

Como se sabe, Google Traductor posee la función “Escuchar”, una característica que permite a los usuarios de Google Translate conocer la correcta pronunciación de una palabra o frase en un idioma extranjero.

Precisamente, esta opción es la utilizada por un sinnúmero de yuotubers para crear divertidas parodias con Google Translate, la última de ellas involucra al popular tema “Aserejé” que estuvo de moda en 2002.

Google Translate canta ‘Chambea’ de Bad Bunny y es viral

Si hay algo por lo que se le conoce a Google Translate, además de sus innumerables errores de traducción, es que diversos youtubers lo utilizan para “destruir” populares canciones, la última de ellas fue “Chambea”, el más reciente tema del reconocido cantante puertorriqueño Bad Bunny.

Si has escuchado la canción original de Bad Bunny, seguramente has notado que la letra es difícil de entender, cosa que no pasa con la versión cantada por Google Translate. Aquí te dejamos el video que es viral en las redes sociales.

Así suena ‘Clint Eastwood’ de Gorillaz cantado por Google Translate

Un curioso video de YouTube nos muestra cómo Google Traductor interpreta “Clint Eastwood” de Gorillaz; sin embargo, a diferencia de otras ocasiones, Google Translate no “destruyó” la canción, sino que hizo un buen cover que está siendo bien aceptado por los miles de fanáticos de esta banda virtual de rock alternativo.

Aunque ya no gozan de la misma popularidad que tuvieron hace algunos años, este “cover” hecho por Google Translate ha vuelto a poner a Gorillaz en boca de todo el mundo, incluso de los fans peruanos que esperan uno de sus shows en nuestro país.