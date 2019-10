Travieso perro callejero arruina trabajo de albañil que tuvo curiosa reacción [VIDEO]

Miles de personas en Facebook no han podido aguantar la risa, luego de ver un video viral protagonizado por un perro callejero que arruinó el trabajo de un albañil, quien tuvo una curiosa reacción al percatarse de la travesura. Gracias a las redes sociales, las imágenes se volvieron tendencia en las redes sociales, especialmente en México, España, Estados Unidos, entre otros países. ¿Ya las viste? Aquí te las dejamos.

Según la descripción del video, que tiene más de 178 millones de reproducciones en Facebook, las imágenes fueron compartidas originalmente en ‘TikTok’ por el usuario ‘Shiigekazu’, quien fue testigo de la travesura de este simpático perro callejero.

Por si no lo sabes, es una aplicación disponible para iPhone y Android muy popular en China, ya que te permite publicar videos cortos, generalmente añadiéndole música, que tienen una duración entre 3 y 15 segundos. Tan popular se volvió este viral que llegó a Facebook.

Como podrás apreciar en las imágenes, que han provocado la risa de miles de personas en Facebook, el albañil estaba terminando de hacer asfaltar una pista con cemento, cuando de pronto un perro callejero decide hacer su aparición.

El travieso can no tuvo reparos en pasar por el concreto, dejando las huellas de sus patitas. Al ver la travesura de este perro callejero, el albañil no tuvo más remedio que mirarlo con resignación, ya que tendría que arreglar el piso.

El video viral provocó la risa de miles de personas en Facebook, algunos incluso dejaron curiosos comentarios que aplauden la reacción del hombre al no enojarse con el perro.

“Se pasa de travieso ese perro”, “El señor se ganó el cielo con esa paciencia”, “Firulais es tremendo palomilla”, son algunos de los comentarios que hay en este video viral publicado en Facebook.