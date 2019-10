Parece que chica lleva enorme oso de peluche, se acercan y descubren gran secreto [VIDEO]

Una gran sorpresa se llevaron miles de personas en México, España y Estados Unidos, luego de ver un video viral publicado en Facebook que muestra el momento exacto en que una chica parece cargar un enorme oso de peluche en la calle; sin embargo, la verdad era totalmente distinta. Las imágenes se volvieron tendencia en las redes sociales, debido al desenlace inesperado. ¿Qué pasó? Aquí te lo contamos.

Según detalla Woof Woof, la página de Facebook que compartió el viral, el video fue grabado por un transeúnte que recorría las calles de Japón y que pensó que la joven llevaba un enorme peluche de oso que su novio le había regalado; sin embargo, la verdad era otra.

Como podrás apreciar en las imágenes, que tienen más de 170 millones de reproducciones en Facebook, el joven se acerca a la chica y se lleva una tremenda sorpresa al descubrir la verdadera identidad del su enorme ‘peluche de oso'.

Si te fijas bien, lo que llevaba esta joven no era un enorme peluche de oso, sino un perrito muy peludo, el cual se encontraba muy tranquilo siendo trasladado en los brazos de su dueña.

Luego de ver el video, que ha sido compartido por miles de cibernautas en Facebook, los usuarios comenzaron a dejar curiosos comentarios, donde demuestran su amor por el simpático sabueso.

“Ese perro es demasiado adorable”, “Si no se hubiera acercado, no me hubiera dado cuenta de que era un perro y no un peluche”, “Como me gustaría tener un perro así”, son los comentarios que los usuarios de Facebook hicieron en este video viral.

Te dejamos el video viral publicado en Facebook que se ha vuelto tendencia en las redes sociales y que ha provocado todo tipo de reacciones entre los usuarios que son amantes de los animales.