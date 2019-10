Google Translate: traductor ‘trolea’ a Kourtney Kardashian y fans se enojan con ofensivo resultado [FOTOS]

Desató la furia de miles. A sus 40 años, Kourtney Kardashian se ha convertido en toda una celebridad de las redes sociales, ya que sus millones de fans la siguen por sus escándalos amorosos y económicos en los que se ve envuelta. Por tal motivo, un usuario usó Google Translate para traducir el nombre de su ídola, sin sospechar el vergonzoso resultado.

Su fama se acrecentó cuando escribió su autobiografía con sus hermanas Kim y Khloé Kardashian; sin embargo, fue en las redes sociales donde se afianzó como una influencer de donde deriva la mayor parte de sus ingresos siendo imagen de productos como pantalones que adelgazan a la cintura y productos de belleza.

No todo lo que brilla es oro

Hace poco, Kourtney Kardashian participó de una entrevista para el programa “The Real”, donde respondió a la pregunta si se sentía presionada por el éxito alcanzado por su hermana pequeña, Kylie Jenner, de 22 años, calificada como la multimillonaria más joven del planeta por la prestigiosa revista Forbes.

"Probablemente inconscientemente nos hace sentir como, '¿Cuándo es suficiente?”, expresa Kourtney Kardashian de 40 años, para luego agregar: “Y eso es algo que siempre pienso, cuando es suficiente porque no me gusta perderme ciertas cosas como hacer la tarea de mis hijos o ciertas actividades después de la escuela para diferentes cosas como esas”.

Este incidente provocó que sus admiradoras busquen información sobre su vida en Internet, pero en el trayecto quedaron ‘boquiabiertas’ al encontrar el error de Google Translate con el nombre de su artista favorito.

“Cortar” fue el polémico mensaje que arrojó Google Translate en el idioma urdu al español. Inmediatamente, el responsable de la búsqueda realizaron capturas de pantalla a la aplicación para subirlo a redes sociales, donde las seguidoras del cantante desataron su furia.

Otros trucos en Google Translate

