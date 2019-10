Google Translate: traductor se burla de Lali Espósito y fans desatan su furia por atrevido mensaje [FOTOS]

Fue blanco de burlas. La famosa cantante Mariana “Lali” Espósito goza de una gran popularidad en Argentina y a nivel internacional; sin embargo, su imagen en los últimos días se ha visto envuelto en un escándalo, luego que un usuario intentara traducir su nombre en Google Translate, sin imaginar el polémico resultado que arrojaría el traductor.

“Lali” Espósito es la hija menor de María José Riera, visitadora médica y de Carlos Espósito, entrenador de fútbol. Desde pequeña, Mariana demostró una serie de habilidades para el canto y la actuación; años más tarde debutaría en las bandas sonoras de las telenovelas Rincón de Luz, Floricienta y Chiquititas sin fin.

En la cumbre de su carrera musical, “Lali” Espósito obtuvo un disco de oro con su álbum, Soy (2016) y le valió el premio MTV Europa a la mejor artista de América del Sur. Un día como hoy, la cantante argentina, más conocida por su papel de Marianella en la serie ‘Casi ángeles’, celebra su 28 cumpleaños.

Sin embargo, su onosmático y el estreno de su videoclip “La Ligera” se ha visto apañado por la gran cantidad de mensajes de rechazo que recibió en su cuenta de Instagram. ¿Qué pasó? “Lali” Espósito no se le ocurrió peor idea que saludar a Justin Bieber, luego que este admirara a Chris Brewn, el rapero acusado de golpear a Rihanna.

Por tal motivo, sus admiradores buscaron información sobre su vida en Internet, pero en el camino quedaron ‘boquiabiertas’ al encontrar un error de Google Translate con el nombre de su artista favorito.

“Marido de lali” fue el polémico mensaje que arrojó Google Translate en el idioma Rumano al español. Inmediatamente, el responsable de la búsqueda realizaron capturas de pantalla a la aplicación para subirlo a redes sociales, donde las seguidoras del cantante desataron su furia.

En esta nota te dejamos las imágenes de la insólita frase que lanzó Google Translate con su nueva víctima, la cantante argentina “Lali” Espósito. Para lograrlo, solo tienes que deslizar la imagen principal hacia la izquierda.

Google Translate canta ‘Chambea’ de Bad Bunny y es viral

Si hay algo por lo que se le conoce a Google Translate, además de sus innumerables errores de traducción, es que diversos youtubers lo utilizan para “destruir” populares canciones, la última de ellas fue “Chambea”, el más reciente tema del reconocido cantante puertorriqueño Bad Bunny.

Si has escuchado la canción original de Bad Bunny, seguramente has notado que la letra es difícil de entender, cosa que no pasa con la versión cantada por Google Translate. Aquí te dejamos el video que es viral en las redes sociales.