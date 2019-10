Google Translate: traductor se burla de Nacho Vidal con polémico mensaje que indigna a miles [FOTOS]

Miles de fanáticos de Ignacio Jordà González, más conocido como ‘Nacho Vidal', están sumamente indignados, luego de enterarse que Google Translate se burló del actor de cine para adultos. El nuevo ‘fail’ del traductor se ha vuelto tendencia en las redes sociales, debido al polémico mensaje que aparece cuando intentas traducir el nombre de este artista de nacionalidad española. ¿Qué salió? Te lo contamos.

El autor del hallazgo reveló que se encontraba buscando información en Google sobre ‘Nacho Vidal’, quien está padeciendo una grave enfermedad que lo ha alejado de la industria del cine para adultos. Una noticia relacionada al actor español llamó la atención del joven, pero como estaba en un idioma extranjero, decidió utilizar Google Translate para traducirla.

El resultado arrojado por Google Translate estaba bastante aceptable; sin embargo, había un detalle que nadie podía creer. El polémico traductor había confundido el nombre de Nacho Vidal y en su lugar mostró un mensaje totalmente impensado.

Según el autor del descubrimiento, para ver este nuevo ‘fail’ de Google Translate, lo único que debes hacer es escribir ‘Nacho Vidal’ en el traductor y elegir dos idiomas en específico, en este caso de ‘urdu’ a ‘español’.

Si lo hiciste de forma correcta podrás notar que Google Translate arroja un resultado sumamente polémico que está totalmente alejado de la realidad y que enojó a los fans de Nacho Vidal.

Vale resaltar que no es la primera vez que Google Translate ‘trolea’ a un personaje público, ya que también han sido víctimas del traductor personalidades como Shakira, Britney Spears, Mia Khalifa, entre otros.

Virales con Google Translate

Google Translate canta ‘Chambea’ de Bad Bunny y es viral

Si hay algo por lo que se le conoce a Google Translate, además de sus innumerables errores de traducción, es que diversos youtubers lo utilizan para “destruir” populares canciones, la última de ellas fue “Chambea”, el más reciente tema del reconocido cantante puertorriqueño Bad Bunny.

Si has escuchado la canción original de Bad Bunny, seguramente has notado que la letra es difícil de entender, cosa que no pasa con la versión cantada por Google Translate. Aquí te dejamos el video que es viral en las redes sociales.