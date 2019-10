Chica rompe en llanto y su gato tiene conmovedora reacción que enternece las redes [VIDEO]

Un video viral de Facebook ha causado gran impresión en miles de usuarios que son amante de los animales, debido a la insólita reacción que tuvo un gato con su dueña cuando la encontró llorando. La mujer no dudó en registrar este momento y compartirlo en distintas redes sociales. Esta curiosa escena ha sido comentada por internautas de Estados Unidos, México y España.

La protagonista del video de Facebook fue descubierta llorando, minutos después, la mujer recibió el consuelo de su gato que lamió sus lágrimas, hecho que provocó que miles de usuarios se conmuevan con las escenas.

“¡Tito realmente ha tocado mi corazón! He tenido una noche difícil y literalmente besa y limpia mis lágrimas. Tan pronto como me escuchó llorar, se me acercó a la cara y comenzó a hacer esto. Nunca tuve un gato que se preocupara tanto por mí y estoy llorando escribiendo esto. Lo amo tanto, mucho” se lee en la publicación que compartió la chica a través de su cuenta de Facebook.

El conmovedor suceso también ha generado que los usuarios escriban diversos comentarios. “Qué hermoso, lo animales siempre está en los peores y mejores momentos”, mencionó un usuario, “Quiero un gato igualito, por favor”, mencionó otro en Facebook.

Si quieres ver el emotivo momento que vivió la joven con su gato de nombre ‘Tito’, te recomendamos revisa nuestra galería de fotos que contiene imágenes del video viral de Facebook. Recuerda que para ver las capturas debes deslizar cada una de ellas hacia la izquierda.