Google Translate ‘trolea’ a Thalía con gracioso resultado y fans se molestan con traductor [FOTOS]

Un nuevo ‘fail’. Una fanática de Thalía usó Google Translate para traducir el nombre de su artista favorito, sin imaginar que aparecería un polémico mensaje. El controvertido traductor online se burló de la intérprete de ‘No me acuerdo’, lo que provocó que miles de seguidores de la cantante evidencien su molestia. ¿De que se trata? Aquí te lo contamos.

El autor del hallazgo, quien aseguró ser fanático de Thalía, se encontraba buscando información sobre la esposa de Tommy Mottola, hasta que le causó curiosidad hallar un artículo con un raro idioma extranjero y decidió usar Google Translate para traducirlo, sin imaginar lo que ocurriría.

A sus 48 años, Thalía no puede creer que el tiempo haya pasado tan rápido y ahora su pequeña Sabrina Sakae, se haya convertido en una bella adolescente con la que disfruta haciendo una y mil locuras. “Y la vida pasa sin detenerse. Apenas auer yo cargaba a este pedacito de mi alma, y hoy me toca a mí. A pesar del tiempo siempre será mis bebés”, comentó la cantante en sus redes sociales.

Tras su popularidad, Thalía incentivó a que un fanático escribiera su nombre en Google Translate, sin imaginar que el traductor arrojaría una frase con evidentes faltas ortográficas. Como se sabe, la cantante fue considerada una diosa en México por su belleza en los ’90, llegando a disputarse el centro de la mujer más bella de su país.

El joven colocó el texto en su totalidad y notó que todo estaba traducido correctamente, pero se detuvo en un detalle que le llamó su atención y que estaba relacionado con el nombre de Thalía. Según el traductor de Google Translate significa “en el pasillo”, cuyo error no tardó en viralizarse en las redes sociales.

Como podrás notar en nuestra galería, si escribes Thalía en Google Translate y lo traduces del Urdu al español podrás notar el ‘fail’ y solo debes deslizar la imagen principal hacia la izquierda.

Google Translate canta ‘Chambea’ de Bad Bunny y es viral

Si hay algo por lo que se le conoce a Google Translate, además de sus innumerables errores de traducción, es que diversos youtubers lo utilizan para “destruir” populares canciones, la última de ellas fue “Chambea”, el más reciente tema del reconocido cantante puertorriqueño Bad Bunny.

Si has escuchado la canción original de Bad Bunny, seguramente has notado que la letra es difícil de entender, cosa que no pasa con la versión cantada por Google Translate. Aquí te dejamos el video que es viral en las redes sociales.