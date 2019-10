Google Translate arroja ofensivo mensaje al escribir ‘Soda Stereo’ y fans de la banda enfurecen al verlo [FOTOS]

Un nuevo ‘fail’. Fanáticos de ‘Soda Stereo’ compartieron en redes el simpático mensaje con el que Google Translate ‘troleó’ de la peor forma a la banda de rock argentina. ¿Qué pasó? un hombre escribió el nombre de su grupo favorito, sin imaginar que el traductor lanzaría un inesperado resultado que se hizo tendencia en países como México, España y Estados Unidos.

El autor del hallazgo, quien aseguró ser fanático de ‘Soda Stereo’, se encontraba buscando información sobre la banda argentina conformada por Gustavo Cerati, Héctor Zeta Bosio y Carlos Alberto Ficicchia “Charly Alberti”, hasta que le causó curiosidad hallar un artículo con un raro idioma extranjero y decidió usar Google Translate para traducirlo, sin imaginar lo que ocurriría.

Tras más de 20 años desde el mítico “Gracias totales” que inmortalizó a Gustavo Cerati y Soda Stereo en el Estadio Monumental de River Plate como uno de los íconos más grandes del rock en español, un fanático aprovechó para realizar una serie de búsquedas relacionadas, sin imaginar el inusual resultado.

El fanático de la banda de rock argentina tradujo el texto en su totalidad con Google Translate y notó que todo estaba traducido correctamente, pero se detuvo en un detalle que llamó su atención y que estaba relacionado con ‘Soda Stereo’. Por tal motivo, si colocas el nombre de la legendaria banda obtendrás un resultado inusual.

Según el traductor de Google Translate, el nombre de ‘Soda Stereo’ significa “Ganga Stereo”, cuyo resultado se obtuvo de la traducción de “Urdu” al “español” y que no tardó en viralizarse a través de las redes sociales.

Gustavo Cerati murió en 2014 y su icónica banda argentina se prepara para una banda llamada “Gracias totales” con la que visitará varias ciudades de América Latina; entre ellos se encuentra: Bogotá, Santiago, Ciudad de México y Buenos Aires de 2020.

La legendaria banda ‘Soda Stereo’ lo transformó en una frase con evidentes faltas ortográficas. Si quieres ver el nuevo ‘fail’ solo tienes que deslizar la imagen principal hacia la izquierda.

