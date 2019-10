Carlos Tubino posa con cono tras sufrir agresión de manifestantes [VIDEO]

Dejó el pasado atrás. A través de Facebook se publicaron una serie de fotografías que muestran al excongresista Carlos Tubino agarrando un cono de tránsito posando ante la cámara, luego de querer ingresar y resulte agredido en los exteriores del Congreso de la República.

Carlos Tubino acudió a las instalaciones de RPP y brindó una entrevista al programa ‘Encendidos’ para comentar sobre los problemas actuales en el ámbito político y el atentado que sufrió por parte de los ciudadanos, quienes dejaron en evidencia su rechazo.

En conversación con el medio, el exparlamentario mencionó que “tiene las fotos de las personas responsables de lanzar los objetos y que algunos le cayeron a una periodista”, asimismo, pidió que La Policía tome acciones rápidas.

Por otro lado, Carlos Tubino indicó que toma con humor las diversas burlas de los usuarios en Facebook y otras redes sociales. Por esta razón, no dudó en coger un cono para tomarse una foto mostrando a sus oponentes que tiene ‘correa’.

“No me molestan los memes. No tengo ningún problema. En los ocho años que tengo en el Congreso, tengo los cuadros de las caricaturas que me han hecho. Yo soy de las personas que tiene correa para eso. Tengo que asumir que estoy en otra situación diferente a la vida naval", expresó.

Cabe resaltar que el Presidente Martín Vizcarra tomó la decisión de disolver el Congreso de la República y convocar a nuevas elecciones programadas para el próximo 26 de enero. Actualmente, solo los integrantes de la Comisión Permanente tienen acceso al recinto parlamentario.